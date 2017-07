«Sexe : Inconnu» : le Canada délivre un document officiel non-genré à un nouveau-né

Une carte de sécurité sociale un peu spéciale a été remise au parent d’un jeune enfant canadien. Grâce à l’insistance de son géniteur, celle-ci mentionne en effet «inconnu» en face de la ligne correspondant au sexe du détenteur du document.

Kori Doty est un parent transgenre, qui se bat pour que le sexe de son enfant ne soit pas mentionné sur son certificat de naissance, ni sur aucun autre document délivré par le gouvernement.

«Je dirai que je ne sais pas encore, que rien ne presse pour coller ce type d’étiquette sur un gamin. Il ne s’agit pour l’instant que d’un enfant», répond Kori Doty quand on lui demande des détails sur le sexe de sa progéniture.

Lire aussi : La Cour de cassation refuse la mention «sexe neutre» pour l'état civil d'une personne intersexe

Le transgenre canadien aurait accouché de Searyl à la maison d’un proche au mois de novembre, le nouveau-né n’a donc pas été enregistré auprès des autorités médicales. Quand le nourrisson a été déclaré auprès de l’Agence des statistiques démographiques, Kori Doty a inscrit «inconnu» pour déterminer le sexe de son enfant, au lieu des traditionnels «masculin» ou «féminin». L’agence a accepté cette inscription, mais a refusé de délivrer un certificat de naissance à Searyl, l’indication du genre du récipiendaire étant péremptoire pour l’obtention du document.

© Kori Doty / Facebook

Le parent de l’enfant a alors fait appel de cette décision, d’après le Vancouver Sun, et a contre toute attente reçu une carte des services de Colombie britannique, dépourvue de notion de genre.

«Je ne détermine pas le sexe de mon enfant», a fait savoir Kori Doty dans un communiqué. «Ce sera à Searyl de décider, de développer son identité sexuelle quand le temps sera venu», a-t-il ajouté, avant de lancer : «Je ne vais pas dévoiler ses choix en me basant sur la détermination du sexe après la simple inspection de ses organes génitaux.»

Le débat sur le troisième sexe est maintenant relancé en France https://t.co/FzlqTXLchVpic.twitter.com/U1gLVvMrMb — RT France (@RTenfrancais) 14 octobre 2015

Il ne s’agit pas d’un cas isolé, des précédents ont été observés dans d’autres provinces canadiennes. L’Alberta autorise à mettre un X pour qualifier le sexe d’une personne – en lieu des M et F – sur les certificats de naissance et autres documents gouvernementaux. Dans l’Ontario, le genre neutre est autorisé pour les cartes de sécurité sociale et les permis de conduire et devrait être étendu aux certificats de naissance en 2018.

En savoir plus : La Norvège en passe d’introduire un troisième genre ?