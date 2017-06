Un colonel de l'armée ukrainienne tué dans l'explosion d'une voiture piégée à Kiev (VIDEO)

Un militaire ukrainien a été tué le 27 juin dans l'explosion d'une voiture à Kiev. La police a ouvert une enquête pour acte terroriste, a annoncé le ministère de l'Intérieur de ce pays en proie à un conflit entre armée et rebelles dans l'est du pays.

Un colonel des services de renseignements militaires ukrainiens a été tué dans l’explosion d’une voiture piégée à Kiev, selon des informations rapportées par le ministère ukrainien de la Défense.

«La police de Kiev a ouvert une enquête pour attentat», a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Artiom Chevtchenko. Selon la police, l'explosion est survenue à 8h13 (heure locale). Une vidéo de l'explosion filmée par une caméra de surveillance, a été publiée sur internet.

«Les causes et circonstances de l'explosion sont en train d'être établies», a ajouté la police dans un communiqué.

Cet incident intervient alors qu'un nouveau cessez-le-feu, censé durer deux mois, est entré en vigueur le 24 juin dans l'est rebelle de l'Ukraine. Plus de 10 000 personnes, civils et militaires des deux camps, ont trouvé la mort dans cette partie du pays, depuis le déclenchement du conflit en 2014.

