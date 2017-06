Après avoir abattu un avion militaire syrien Washington veut rétablir la communication avec Moscou

Les Etats-Unis veulent rétablir le canal de communication militaire avec la Russie sur la Syrie, dont Moscou a annoncé la suspension après la destruction d'un chasseur syrien par un avion américain.

Selon le général Joe Dunford, le plus haut gradé américain, le canal de communication militaire entre Washington et Moscou «a très bien fonctionné sur les huit derniers mois». Le chef d'état-major inter-armées américain a également ajouté que les Etats-Unis allaient travailler dans les prochaines heures sur le plan diplomatique et militaire pour rétablir ces communications.

Détails à suivre...