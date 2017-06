Qatar : Berlin redoute que le conflit diplomatique avec l'Arabie saoudite ne mène à la guerre

Dans un entretien, le ministre allemand des Affaires étrangères allemand Sigmar Gabriel s'est dit inquiet de voir la crise diplomatique entre Doha et Riyad dégénérer en conflit armé. Il a appelé à une issue diplomatique au conflit en cours.

Le ministre des Affaires étrangères allemand Sigmar Gabriel a déclaré dans un entretien au Frankfurter Allgemeine Zeitung le 11 juin que la crise en cours dans les pays du Golfe était «dramatique» et a alerté sur les risques d'un conflit armé.

Depuis la rupture diplomatique fracassante de l'Arabie saoudite et de ses alliés avec le Qatar, «le danger existe que ce conflit ne devienne une guerre», a estimé Sigmar Gabriel, qui est également le vice-Chancelier allemand.

Néanmoins, le ministre des Affaires étrangères allemand a fait état de ses discussions avec les responsables de plusieurs Etats, dont l'Arabie saoudite et la Turquie, qualifiant celles-ci de positives. «L'affaire est sérieuse, mais nous avons de bonnes chances d'aller de l'avant», a-t-il expliqué. Il a cependant précisé que l'Allemagne n'avait pas l'intention de jouer le rôle de médiateur dans ce conflit.

Le 9 juin dernier, Berlin avait déjà lancé un appel en faveur d'une issue diplomatique au conflit en cours entre les pays du Golfe, demandant la levée du blocus imposé par l'Arabie saoudite et ses alliés au Qatar. L'Allemagne avait également appelé l'Iran, alliée au Qatar et rivale de l'Arabie saoudite, à ne rien faire qui «puisse jeter de l'huile sur le feu».

Latente depuis plusieurs années, la crise diplomatique dans le Golfe a éclaté le 5 juin lorsque l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant d'entretenir des liens avec «des organisations terroristes et des groupes sectaires cherchant à déstabiliser la région, parmi eux les Frères musulmans, Daesh et Al-Qaïda».

Lire aussi : Riyad et ses alliés publient une liste de «soutiens qataris au terrorisme»