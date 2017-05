Sanctions ukrainiennes contre la Russie : Moscou porte plainte devant l'OMC

Après que l'Ukraine a interdit l'accès à des médias et des sites internet russes, la Russie a annoncé porter plainte devant l'OMC contre ces mesures dont elle estime qu'elles «violent le droit du commerce international».

Depuis 2014, Kiev a adopté une série de sanctions contre Moscou que la Russie entend désormais contester légalement en se tournant vers l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Une plainte a été déposée auprès de Roberto Azevêdo, directeur général de l'OMC, par le gouvernement russe.

«Le nombre de mesures anti-russes ainsi que leur nature démontrent que l'Ukraine viole de manière systématique et consciente ses obligations internationales en termes de commerce, ainsi qu'à d'autres niveaux», a déclaré Maxime Oreshkin, ministre russe du Développement économique, selon l'agence de presse russe TASS.

Quand l'#Ukraine bloque des sites internet populaires russes pour une durée de trois ans https://t.co/BLDBHkW8xSpic.twitter.com/dV0MWHiuyg — RT France (@RTenfrancais) 16 mai 2017

Cette annonce intervient alors que Kiev a franchi une nouvelle étape en prolongeant et élargissant des sanctions contre des citoyens et organismes russes. Le 16 mai, le président ukrainien Petro Porochenko a signé un décret interdisant pour trois ans l'accès aux réseaux sociaux russes VKontakte (l'équivalent de Facebook) et Odnoklassniki, ainsi qu'aux services des moteurs de recherche Yandex et Mail.ru. Le groupe de cybersécurité Kaspersky Lab figure lui aussi sur la liste noire ukrainienne.

Au total, 468 sociétés russes et ukrainiennes et 1 228 individus sont ciblés par ce décret.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait qualifié ces mesures de «nouvelle manifestation de la politique inamicale et à court terme [des autorités ukrainiennes]».

