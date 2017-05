Trois djihadistes présumés arrêtés au Maroc et en Espagne, annonce Rabat

Une cellule terroriste a été démantelée dans une action conjointe des autorités marocaines et espagnoles. Il s'agissait d'un groupe de recruteurs de Daesh qui envoyait des volontaires combattre dans ses rangs.

Les autorités marocaines et espagnoles ont démantelé une «cellule terroriste» composée de trois partisans de l'organisation Etat islamique (EI), a annoncé le ministère marocain de l'Intérieur le 8 mai. Un des membres de cette cellule a été arrêté à Tanger (nord du Maroc), tandis de ses deux complices ont été arrêtés en Espagne, a ajouté le ministère dans un communiqué.

En «contact étroit» avec des combattants dans les bastions djihadistes en Irak et en Syrie, cette cellule recrutait et et envoyait des volontaires combattre dans les rangs du groupe terroriste Daesh, selon la même source.

Epargnés pour l'instant par les attentats des islamistes qui ont notamment touché Paris, Bruxelles ou Berlin, le Maroc et l'Espagne mettent souvent en avant leur collaboration sur le front de la lutte antiterroriste.

Le Maroc avait été frappé en 2003 (45 morts à Casablanca) puis en 2011 (17 morts à Marrakech), tandis que son voisin du nord avait été touché en 2004 par les attentats islamistes les plus meurtriers commis sur le sol européen (191 morts à Madrid).

Fin avril, les polices espagnole et belge ont mené une vaste opération contre les djihadiste à Barcelone, en lien avec les attentats de Bruxelles. Parallèlement, des perquisitions ont été menées au Maroc par la police marocaine accompagnée de la police espagnole.