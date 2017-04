Des opposants de Marine Le Pen se mobilisent à Paris pour poursuivre la protestation

Après la nuit sauvage «de barricades» qui a suivi le résultat du premier tour de la présidentielle, une nouvelle soirée de manifestations se profile. A l’appel de SOS Racisme, des protestataires vont manifester «contre la haine et le FN».

Organisé principalement par SOS Racisme, ce rassemblement contre la présence de Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle se prépare, place de la République à Paris. D’autres grandes villes comme Bordeaux, Toulouse, Grenoble et Nice connaissent une mobilisation similaire.

La veille, quelques minutes après l'annonce des résultats du premier tour, des violences avaient éclaté dans les rues de la capitale, où après des voitures incendiées, des jets de bouteilles et de pétards, des vitrines de magasins brisées, on a décompté six policiers et trois manifestants blessés. De nombreuses personnes sont également descendues dans la rue de Nantes, Rennes et Bordeaux à l'appel de mouvements antifascistes.