Voitures brûlées et barricades : heurts à Paris après l'annonce du second tour Le Pen-Macron (VIDEO)

Quelques minutes après l'annonce du résultat du premier tour de l'élection présidentielle, des violences ont éclaté dans les rues de la capitale, où ont défilé des centaines de manifestants dénonçant une «mascarade électorale».

Sous les cris de «Paris, debout ! Soulève toi !», plusieurs centaines de manifestants ont entamé une marche dans les rues de la capitale, au départ de la place de la Bastille, le 23 avril peu après 20h.

Des activistes ont dressé des barricades de fortune dans les rues. Certains ont démoli des distributeurs et brisé des vitrines de banques, de magasins, de voitures et d'abri-bus, sur leur passage.

La manif est dispersée, reste les stigmates de la #NuitDesBarricadespic.twitter.com/lgWyuFgqwU — Abel Mestre (@AbelMestre) 23 avril 2017

Au moins deux blessés sont à déplorer, rapporte l'AFP.

Une voiture de police a été caillassée et plusieurs véhicules incendiés.

#FRANCIADECISE Disturbios en #Paris varios coches asen y se registran enfrentamientos con la Policia #NuitDesBarricadespic.twitter.com/jSN8cKabFH — Sergio Rodrigo (@SRodrigoteleSUR) 23 avril 2017

Sur la place de la Bastille, la correspondante de RT a reçu du gaz lacrymogène.

Durant la soirée, un jeu du chat et de la souris s'est mis en place entre les manifestants et la police.

Celle-ci a fait usage de gaz lacrymogène et a chargé à plusieurs reprises.

• [CHOC] Attitude agressive des forces de l'ordre plusieurs blessé-e-s • pic.twitter.com/GtxXT0Mf85 — BLOCUS INFOS (@BlocusInfos) 23 avril 2017

• Affrontements en cours suite aux résultats de Marine Le Pen #Mascarade2017#NuitDesBarricades • pic.twitter.com/Z8bcGh4Ec8 — BLOCUS INFOS (@BlocusInfos) 23 avril 2017

Plus tard dans la soirée, un autre rassemblement, plus pacifique, s'est formé place de la République, où un gros dispositif policier a été déployé.

Sur place > à vue de nez qq 100nes de personnes, musique, "brûlez tous vos cartes électorales" & dispositif policier omniprésent #Républiquepic.twitter.com/VcBuDD3xUB — Mathilde Sagaire (@MathildeSagaire) 23 avril 2017

Des affrontement y ont également éclaté, un peu plus tard dans la soirée.

Plusieurs jours avant le premier tour de l'élection, qui s'est soldé par la qualification d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, des manifestants avaient appelé à se rassembler pour une «nuit des barricades», à l'appel du mouvement Génération ingouvernable. Ils appelaient à «s'opposer à la mascarade électorale et au chantage qu'on nous imposera entre libéralisme d'un côté et fascisme de l'autre».

Rassemblements tendus à Nantes et Bordeaux

A Nantes également, une manifestation a eu lieu. Des poubelles ont été incendiées et des barricades formées dans les rues.

Poubelles et barricades jonchent les rues de #Nantes après le premier tour de la #Presidentielle2017 (photo @vescolano ) pic.twitter.com/fwCscoJYnQ — Arnaud Wajdzik (@awajdzik) 23 avril 2017

«Ni banquier, ni raciste», ont notamment scandé les activistes.

A Bordeaux, des dizaines d'activistes ont aussi défilé, avec une banderole «On vaut mieux que ça !»

La veille, dans un contexte particulièrement tendu en raison de la menace terroriste et de possibles violences redoutées par la police, un rassemblement organisé par des syndicats et des étudiants avait dégénéré.

Dans une note confidentielle rédigée par les services de renseignement et la Direction centrale de la sécurité publique, révélée le 22 avril, la police indiquait craindre de violentes manifestations, particulièrement si Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon étaient présents au second tour.

«Des mouvements d'extrême gauche, plus ou moins implantés, chercheront sans nul doute à organiser des manifestations dont certaines pourraient entraîner des troubles sérieux», pouvait-on lire.

