Syrie : l'armée américaine frappe des installations qu'elle dit liées à l'Iran

La régionalisation du conflit israélo-palestinien menace. Les Etats-Unis ont lancé des frappes en Syrie contre deux sites accusés d'être liés à l'Iran, en réponse aux attaques contre du personnel américain dans la région, a déclaré le 12 novembre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

«Les forces armées américaines ont conduit des frappes de précision aujourd'hui sur des installations dans l'est de la Syrie utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran et des groupes affiliés à l'Iran», a déclaré le 12 novembre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué, précisant que celles-ci étaient une «réponse aux attaques continues contre le personnel américain en Irak et en Syrie».

«Les frappes ont été menées respectivement contre un centre d'entraînement et une résidence protégée près des villes d'Albu Kamal et de Mayadeen », a-t-il précisé.

«Huit combattants pro-iraniens ont été tués, dont au moins un Syrien et des Irakiens» dans les frappes dimanche, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), un organisme controversé, basé à Londres et opposé à Damas.

Trois frappes américaines en trois semaines

C'est la troisième fois en moins de trois semaines que l'armée américaine prend pour cible des sites en Syrie qu'elle dit liés à l'Iran, qui soutient divers groupes armés accusés par Washington d'être à l'origine d'une recrudescence des attaques contre ses forces au Proche-Orient.

Les Etats-Unis avaient pris pour cible le 8 novembre un site de stockage d'armes lié à Téhéran en Syrie, et le 26 octobre l'armée américaine avait frappé deux autres installations en Syrie qui, selon elle, étaient utilisées par l'Iran et des organisations affiliées. Les Etats-Unis avaient déclaré que ces frappes n'avaient fait aucune victime.

Ces frappes sont menées par Washington en réponse à la multiplication des attaques de groupes pro-iraniens visant son armée en Syrie et en Irak - plus de 45 depuis le 17 octobre - dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, les Etats-Unis ayant apporté leur soutien militaire à Israël face au Hamas. Craignant une régionalisation du conflit, ils ont cependant contribué à l’escalade en dépêchant notamment deux porte-avions. Environ 2 500 militaires américains se trouvent en Irak et 900 autres occupent illégallement des pans du territoire syrien.