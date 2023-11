Régionalisation du conflit au Proche-Orient : Israël et les Etats-Unis frappent la Syrie

Dans la même journée, le 8 novembre, Israël et les Etats-Unis ont frappé plusieurs cibles en Syrie. Washington a affirmé avoir bombardé des installations affiliées à l'Iran. Les forces d’occupation américaines dans le pays ont de nouveau été la cible de tirs de roquettes et d’attaques de drones.

Dans le sillage de la guerre à Gaza, Israël et les Etats-Unis ont bombardé plusieurs cibles en territoire syrien le 8 novembre, faisant craindre une régionalisation du conflit au Moyen-Orient.

Selon l'agence officielle syrienne Sana, «l’ennemi israélien a mené hier soir une agression aérienne qui a visé des points dans la région sud», occasionnant des dégâts matériels sans faire de victime. Dans la même journée du 8 novembre, le secrétaire à la Défense des Etats-Unis Lloyd Austin a affirmé que les forces américaines avaient «mené une frappe d'autodéfense contre une installation dans l'est de la Syrie utilisée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et des groupes affiliés», précisant que le raid avait été mené par «deux F-15 américains contre un stockage d'armes».

Le communiqué précise qu'il s'agit d'une réponse «à une série d'attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des affiliés de la Force Al-Qods du CGRI».

Des bases américaines en Syrie à nouveau ciblées

D'après le média libanais Al-Mayadeen, tôt ce 9 novembre, des installations militaires américaines proches des champs pétroliers d'Al-Omar et de Koniko, dans la province de Deir ez-Zor à l'est de la Syrie, auraient été ciblées par des tirs de roquettes et des attaques de drones.

Dans la nuit, «deux drones ont attaqué la base militaire de la coalition internationale anti-EI à l'aéroport de Harir dans la province d'Erbil», ont de leur côté annoncé dans un communiqué ce 9 novembre les services antiterroristes du Kurdistan irakien. Cette attaque en Irak a été revendiquée sur Telegram par le groupe baptisé «Résistance islamique en Irak».

Depuis le 7 octobre dernier et l'offensive «déluge Al-Aqsa» du Hamas, les tensions augmentent au Moyen-Orient. Outre les affrontements au sud du Liban entre l'armée israélienne et le Hezbollah et le conflit à Gaza, le Hachd al-Chaabi, groupement de milices plus ou moins affiliées à Téhéran, cible régulièrement les bases américaines en Irak, notamment celles d'Aïn al-Assad ou de Kirkouk.

Les rebelles Houthis au Yémen leur ont emboîté le pas en ciblant à plusieurs reprises le territoire israélien. Ces derniers ont, le 8 novembre, revendiqué avoir abattu un drone Reaper MQ-9 américain qui, selon eux, agissait dans le cadre du «soutien militaire américain» à Israël.