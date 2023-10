Huit morts dans des frappes israéliennes sur des positions syriennes

Huit soldats syriens ont été tués dans des frappes israéliennes qui ont visé leurs positions dans le sud du pays, ont annoncé ce 25 octobre les médias syriens. Tsahal affirme avoir riposté après des tirs la veille. L’aéroport d’Alep a également été bombardé.

«Vers 1h45, l'ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis le Golan occupé, visant plusieurs de nos positions militaires» dans la province méridionale de Deraa, selon une source militaire citée par les médias syriens ce 25 octobre. Les frappes ont fait «huit morts et sept blessés, ainsi que des dégâts matériels», a-t-on ajouté de même source.

Selon l'armée israélienne, ses «avions de combat ont frappé des infrastructures militaires et des lanceurs de mortiers appartenant à l'armée syrienne en réponse aux tirs en direction d'Israël hier [le 24 octobre]», alors que les craintes sont grandes d'une extension régionale de la guerre déclenchée le 7 octobre entre le Hamas et Israël.

Des tirs similaires en direction de la partie du Golan occupée par Israël depuis la Syrie ont déjà été signalés à plusieurs reprises depuis le 7 octobre. Des habitants de la région de Deraa ont indiqué à l'AFP que des avions israéliens avaient lancé des tracts après les raids, faisant assumer à «l'armée syrienne la responsabilité de toutes les opérations [...] menées à partir du territoire syrien» par «des organisations terroristes palestiniennes».

L'aéroport d'Alep à nouveau frappé

Par ailleurs, l'aviation israélienne a mené un nouveau raid contre l'aéroport syrien d'Alep, selon l’agence Sana, le quatrième depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Selon une source citée par l’agence, l’aéroport est à nouveau hors service en conséquence des dommages subis. Une mise hors service confirmée auprès de l’AFP par un responsable au ministère syrien des Transports, selon lequel le raid israélien aurait visé «la même piste que lors du raid précédent».

Les craintes d'une extension de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien à la Syrie, mais surtout au Hezbollah au Liban, se font de plus en plus grandes. Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre son voisin depuis le début de la guerre civile en Syrie il y a plus de 12 ans, ciblant principalement des forces soutenues par l'Iran, des combattants du Hezbollah et des positions de l'armée syrienne.

Le 22 octobre, des frappes israéliennes ont mis hors service les deux principaux aéroports de Syrie, ceux d'Alep et Damas, tuant deux employés selon les médias syriens.