Borrell veut verser 20 milliards d’euros à l’armée ukrainienne, la Hongrie veut la paix

Alors que l’Union européenne planche sur un nouveau soutien financier de 20 milliards d'euros à l’effort de guerre ukrainien, le chef de la diplomatie hongroise regrette que les 27 s’enlisent dans une logique de guerre.

«Pour résumer brièvement ce qui a été dit ces dernières heures, je peux vous dire qu'ils ne veulent pas vraiment parler de paix», a déclaré à la presse le 20 juillet Peter Szijjarto. Le ministre hongrois des Affaires étrangères et des Relations économiques extérieures répondait aux questions de journalistes hongrois en marge d’une réunion à Bruxelles avec ses homologues des pays de l'UE.

Durant ce Conseil des affaires étrangères, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a annoncé que Bruxelles étudiait la création d'un fonds pouvant s'élever jusqu'à 20 milliards d'euros sur quatre ans afin de venir en aide à l’armée de Kiev.

«Combien de personnes vont mourir durant ces quatre années», a interpellé le ministre hongrois, qui a qualifié cette décision de «choquante». «Cela établit pratiquement le régime militaire pour des années», a-t-il ajouté. Aux yeux de Peter Szijjarto, les 500 jours de conflit ont prouvé qu'il n'y aurait pas de solution sur le champ de bataille, et plus les armes seront livrées à l'Ukraine, plus le nombre de morts sera élevé. «Ne devriez-vous pas penser à la paix, non seulement à court terme, mais aussi à long terme ?», a ajouté le ministre hongrois lors de sa conférence de presse.

Borrell souhaite «transformer le soutien existant en un engagement à long terme»

Ce futur fonds européen, qui serait doté d'une somme allant jusqu'à 5 milliards d'euros par an à compter de 2024, vise à «transformer le soutien existant en un engagement à long terme en faveur de la sécurité et de la résilience de l'Ukraine» et à garantir à Kiev «un financement plus durable et prévisible», a précisé Josep Borrell à l’issue de la réunion. Selon le chef de la diplomatie européenne, ce montant correspond à «l'évaluation des besoins et du coût de notre engagement sécuritaire à long terme envers l'Ukraine».

Sur ces 20 milliards d'euros, 200 millions incomberaient à Budapest. Peter Szijjarto a réitéré que son pays excluait de financer des livraisons d'armes à l'Ukraine tant que celle-ci garderait la banque hongroise OTP inscrite sur sa liste des «sponsors internationaux de la guerre».

Depuis le début de l’offensive russe, Bruxelles n’a eu de cesse de revoir à la hausse son soutien militaire aux forces ukrainiennes. Fin janvier, les 27 s’accordaient sur l’allocation de 500 millions d'euros supplémentaires pour la fourniture d’armements à l’Ukraine. Il s’agissait alors du septième paquet de l’aide militaire de l’UE, la portant à 3,6 milliards d'euros.

En février, depuis Kiev, Josep Borrell avait annoncé le doublement des objectifs de formation des soldats ukrainiens – à laquelle participe l’armée française –, passant de 15 000 à 30 000 soldats d’ici la fin de l’année. «Nous n'avons pas le choix», s’était défendu le socialiste espagnol, début mai, dans la foulée de l’annonce d’«ASAP», un plan européen ambitionnant de fournir à l’Ukraine d’ici un an pas moins d’un million d’obus d’artillerie de 155 mm.