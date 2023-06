L'Union européenne n'a ni «paix» ni «prospérité» à offrir, estime Viktor Orban

Avant de s'envoler pour Bruxelles, où se tient un sommet des dirigeants de l'Union européenne, le Premier ministre hongrois a publié le 29 juin une déclaration critique à l'encontre du bloc européen.

«L'Union européenne a été créée pour deux raisons. La première, c'est la paix, or maintenant une guerre y fait rage. La deuxième, c'est la prospérité, or aujourd'hui l'économie donne de plus en plus de raisons de s'inquiéter», a affirmé Viktor Orban, dans un message rapporté sur la page Facebook du gouvernement hongrois.

Cette déclaration du Premier ministre hongrois, publiée le 29 juin, survient alors que s'ouvre à Bruxelles un sommet réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne. Au programme des discussions entre les 27, figure notamment l'aide militaire et financière apportée à l'Ukraine ou encore la question migratoire. Deux thématiques où Bruxelles et Budapest affichent leurs désaccords.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Viktor Orban accuse Bruxelles : «La raison d'être même de l'Union européenne a été remise en question, ayant abandonné les deux objectifs pour lesquels elle a été créée : la paix et la prospérité», avait-il déjà déclaré fin mai.

La Hongrie, une exception dans l'UE

Au-delà de ses dissensions avec l'UE, notamment sur la question migratoire, la Hongrie entretient également des relations compliquées avec l'Ukraine, entre autres parce qu'elle considère que les droits de la minorité hongroise qui vit en Transcarpatie sont bafoués par Kiev. Elle a notamment fait savoir que son aval à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE était conditionnée au respect de cette minorité. En outre, Budapest souhaite conserver de bonnes relations avec Moscou, avec qui ont été tissés des liens économiques étroits.

Depuis le début du conflit en février 2022, la Hongrie refuse d'aider militairement l'Ukraine et a adopté une posture hostile aux sanctions à l'encontre de Moscou, privilégiant la voie diplomatique. Ce positionnement vaut à la Hongrie de nombreuses pressions de la part de ses partenaires occidentaux.