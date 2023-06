Afrique : le conflit en Ukraine entraîne pénuries alimentaires, selon Ramaphosa

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a regretté l'impact négatif de la guerre en Ukraine sur les pays africains. Il s'exprimait dans le cadre de la visite le 20 juin à Pretoria des Premiers ministres néerlandais et danois.

«Le conflit en Ukraine cause des pénuries alimentaires et une hausse du coût de la vie», a regretté Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 20 juin à Pretoria. Le président sud-africain était aux côtés des Premiers ministres danois et néerlandais, Mette Frederiksen et Mark Rutte, en visite officielle dans la capitale administrative sud-africaine.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa

Dans son discours, le chef d'Etat sud-africain a appelé au dialogue et à des partenariats mutuellement bénéfiques entre le «nord global et le sud global». En outre, Cyril Ramaphosa est revenu sur l'ambassade de sept pays africains qu'il avait conduite les 16 et 17 juin pour jouer un rôle de médiation entre la Russie et l'Ukraine.

«Nous considérons que notre mission a été couronnée de succès, en ce qu'elle a témoigné de la volonté des chefs africains de contribuer à des négociations de paix et a souligné les effets indirects du conflit», a résumé le président sud-africain.

Les pays africains dans un nouveau rôle de médiateurs internationaux

Le 19 juin, Cyril Ramaphosa avait présenté dans un communiqué le bilan de sa mission diplomatique, relatant qu’une proposition en «dix points» avait été présentée à ses homologues ukrainien et russe afin de trouver une résolution politique au conflit. Proposition qui abordait, notamment, la «désescalade des combats», l'«ouverture urgente» de négociations portant sur la «libération des prisonniers de guerre» ou encore «le retour des enfants».

La délégation a également «affirmé que la souveraineté des pays devait être respectée conformément aux principes de la Charte des Nations unies». Néanmoins, elle a reçu une fin de non-recevoir du président Zelensky, qui a dénoncé une «tromperie» de Moscou à l'heure où son pays est engagé dans une large contre-offensive.

Face au conflit en Ukraine, les pays africains ont été moins catégoriques que leurs homologues occidentaux. Après avoir subi la pression des chancelleries occidentales, des appels à sanctionner les capitales africaines jugées prorusses émergent, notamment aux Etats-Unis ou en Finlande, où le nouveau gouvernement veut suspendre son aide au développement aux pays soutenant Moscou.