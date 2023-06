Helsinki menace de couper son aide au développement aux pays africains soutenant la Russie

Le futur ministre finlandais du Commerce extérieur a prévenu que les pays soutenant la Russie pourraient être privés d’aide au développement. S’il ne nomme pas les pays dans son collimateur, il mentionne l’Afrique.

Alors que le nouveau gouvernement finlandais, mené par Petteri Orpo, prend ses fonctions ce 20 juin, son programme prévoit notamment la possibilité de couper l’aide au développement aux pays qui soutiennent la Russie.

S’il ne nomme pas de pays en particulier, Ville Tavio, qui doit devenir ministre de la Coopération au développement et du Commerce extérieur, pointe du doigt le continent africain. «Le soutien à la Russie a été visible dans les pays africains. Ils seront surveillés», a-t-il déclaré, le 19 juin, auprès à la radiotélévision nationale Yleisradio Oy (Yle).

Les capitales africaines ont été moins catégoriques que les chancelleries occidentales face au conflit en Ukraine. Des pays comme le Sénégal et l'Afrique du Sud se sont ainsi abstenus à l'ONU lors du vote d'une résolution condamnant l'action de la Russie. Les 16 et 17 juin, sept nations africaines ont mené une mission diplomatique conjointe à Kiev et Moscou afin de contribuer à une résolution politique du conflit.

L'Ukraine, principale bénéficiaire de l'aide finlandaise

De manière générale, le nouveau gouvernement finlandais entend réduire le budget alloué à l'aide au développement. Selon Ville Tavio, qui fut chef de file du Parti des Finlandais (ex-Vrais Finlandais) au Parlement ces quatre dernières années, l’Ukraine en sera le principal bénéficiaire.

La Finlande est devenue membre de l’OTAN le 4 avril, deux jours après un scrutin législatif qui a marqué la défaite des sociaux-démocrates de Saana Marin. Un ralliement au camp atlantiste perçu par le Kremlin comme «une atteinte à la sécurité et aux intérêts nationaux», la Russie et la Finlande partageant 1 300 kilomètres de frontières. Helsinki est également un soutien financier et militaire de Kiev. Ses relations avec Moscou se sont fortement dégradées depuis le début du conflit en Ukraine.