Vladimir Poutine accuse l'UE d'avoir «initié une confrontation géopolitique avec la Russie»

Au cours d'une cérémonie d'acceptation des lettres de créance de nouveaux diplomates, le chef d'Etat a dénoncé le rôle joué par les Etats-Unis et l'Union européenne dans leur rupture avec la Russie.

«Le chef de la représentation de l’UE ici partage probablement l’opinion que les relations de cette Union avec la Russie se sont fortement dégradées ces dernières années, à notre grand regret», a déclaré Vladimir Poutine ce 5 avril, à l'occasion de la remise des lettres de créance de diplomates étrangers, parmi lesquels le nouvel ambassadeur de l'Union européenne à Moscou, le Français Roland Galharague.

Or, selon le chef d'Etat, la dégradation des relations UE-Russie est due au fait que Bruxelles, «laissant de côté ses mission et fonction principales et initiales – à savoir le développement de la coopération et de l’intégration économiques sur le continent européen», a «initié une confrontation géopolitique avec la Russie». «[L'UE] a précisément initié la confrontation avec notre pays», a insisté le dirigeant russe.

[L'UE] a précisément initié la confrontation avec notre pays

Pour autant, Vladimir Poutine a exprimé l’espoir que «toutes les actions qui nuisent» aux relations russo-européennes «resteront dans le passé». «Nous ferons tout pour construire [ces relations] d’une manière qui soit favorable aussi bien à la Russie qu'aux économies des pays membres de cette organisation», a ajouté le président russe, disant espérer «que la logique de coopération mutuelle prévaudra avec le temps».

Lors de la même réunion, Vladimir Poutine s'est également adressé à la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis. Le chef d'Etat a dénoncé l'emploi par Washington d’instruments de politique étrangère «tels que le soutien aux soi-disant révolutions de couleur, le soutien à cet égard au coup d’Etat à Kiev en 2014», qui a selon lui conduit à la crise ukrainienne actuelle et contribué à la dégradation des relations russo-américaines.

Dégradation des relations entre l'Occident et la Russie

Si les relations entre l'Occident et la Russie se sont progressivement tendues au cours de ces dernières années, autour notamment de la question de la Crimée, celles-ci se sont brutalement dégradées avec le lancement fin février 2022 de l'offensive militaire russe en Ukraine.

Les alliés de Kiev, parmi lesquels Washington et l'UE, ont dénoncé une guerre d'invasion et multiplié les sanctions économiques contre la Russie. Les autorités russes, qui justifient leur opération militaire au nom notamment de la protection des populations du Donbass, dénoncent quant à elle les livraisons d'armements à Kiev par les nations occidentales, ainsi que l'expansion de l'OTAN à ses frontières.

Fin mars encore, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, commentant un important document sur la conception de la politique étrangère de son pays, avait affirmé que les Occidentaux cherchaient à «affaiblir la Russie sur tous les plans» en menant «une guerre hybride d’un nouveau type».