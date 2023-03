Un député belge appelle son gouvernement à «condamner la répression» du mouvement social en France

Raoul Hedebouw, député belge communiste, a demandé à son gouvernement de condamner l'exécutif français au regard de sa gestion du maintien de l'ordre face à la mobilisation nationale contre la réforme des retraites.

«Le président Macron tente un passage en force avec son 49.3, et il tente de casser le mouvement par la répression, par les coups de matraques […]. Et qu’est-ce que j’entends du gouvernement belge ? On ne dit rien ! Dans tous les coins du monde on va condamner la répression, mais quand il s’agit de ses amis politiques on se tait ? Je demande officiellement au gouvernement belge de condamner la répression de l’Etat français contre les travailleurs français !», a déclaré le 23 mars le député belge Raoul Hedebouw, membre du Parti du travail de Belgique (PTB), lors d’une intervention à la Chambre des représentants de son pays.

Le président français #Macron veut imposer sa réforme des retraites à l'Assemblée nationale via le 49.3 et à l'ensemble des travailleurs par la matraque...

Je demande au gouvernement belge de condamner cette violente répression ! Solidarité avec la #manif23mars ✊ pic.twitter.com/32OA4vuuf2 — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) March 23, 2023

Le même parlementaire, dont la famille politique se revendique du marxisme-léninisme, avait déjà, le 19 mars, demandé au gouvernement belge, d'exprimer une condamnation officielle de ce qu'il avait alors décrit comme «l'escalade de la répression en France». Il souhaitait ainsi que l'exécutif français soit encouragé par son homologue belge à respecter le droit de manifester.

Nous demandons officiellement au gouvernement belge de condamner l'escalade de la répression en France et de demander le respect du droit de manifester. @hadjalahbib@alexanderdecroo@BelgaNewsAgency — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) March 19, 2023

Ce n'est pas la première fois que Raoul Hedebouw s'exprime sur la mobilisation française pour la défense du système des retraites actuel. Le chef du PTB à la Chambre des représentant est par exemple apparu, début 2020, dans le cortège lillois contre la réforme voulue par le gouvernement français. Il en avait profité pour remettre un chèque de 5 000 euros à la caisse de grève de la CGT.



En outre, le député communiste n'en est pas à sa première intervention virulente visant les chancelleries alliées de la Belgique. Durant l'été 2021, il a ainsi longuement critiqué le comportement des Etats-Unis, exprimant son incompréhension du partenariat stratégique entre l'Europe et Washington.