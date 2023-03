Bachar el-Assad précise la position de Damas vis-à-vis des régions rattachées à la Russie

Lors d'une visite à Moscou, le président syrien Bachar el-Assad a exprimé le positionnement officiel de son pays sur le rattachement à la Russie des quatre nouveaux territoires, que l'Ukraine considère toujours comme siens.

En déplacement officiel à Moscou le 15 mars, le président syrien en a profité pour préciser la position de pays à l'égard des régions rattachées à la Russie en automne dernier.

Répondant à une question de l'agence de presse RIA Novosti sur les républiques de Donetsk et de Lougansk et les régions de Kherson et de de Zaporojié, Bachar el-Assad a déclaré qu'il s'agissait de «territoires russes». «Et même si la guerre n'avait pas eu lieu, ce sont des territoires historiquement russes», a-t-il ajouté.

Pour rappel, les quatre régions en question, que l'Ukraine considère toujours comme siennes, ont été rattachées à la Fédération de Russie à l'issue de référendums locaux organisés en septembre 2022. Kiev et ses alliés occidentaux contestent la légitimité de ces scrutins, et considèrent ces rattachements comme des annexions, réalisées dans le contexte d'opération militaire russe en Ukraine.

Avant l'organisation des référendums sur ces territoires, en juin 2022, Damas avait annoncé reconnaître les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, qui revendiquaient depuis 2014 leur indépendance vis-à-vis de Kiev. Dans la foulée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé mettre fin aux relations diplomatiques avec Damas.