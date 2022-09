Poutine signe des traités sur l'adhésion à la Russie du Donbass et de deux autres régions

Dans la foulée des récents référendums d’autodétermination organisés dans le Donbass et dans les régions de Kherson et Zaporojié, une cérémonie a eu lieu au Kremlin, en présence de Vladimir Poutine et des dirigeants des territoires concernés.

Le Grand Palais du Kremlin accueille ce 30 septembre la «cérémonie de signature d'accords sur l'entrée des nouveaux territoires dans la Fédération de Russie» après les référendums qui se sont tenus dans la République populaire de Donetsk (RPD), dans celle de Lougansk (RPL), dans la région de Zaporojié et dans la région de Kherson et qui ont tous abouti à une victoire massive du «oui» malgré les critiques occidentales portant sur leur organisation.

Les chefs des territoires concernés sont arrivés le 29 septembre à Moscou pour participer à la cérémonie. Après leur signature, le 30 septembre, les documents d'adhésion à la Fédération de Russie devraient être ratifiés par la Douma et le Conseil de la Fédération de Russie les 3 et 4 octobre.

Ainsi que le rapporte le quotidien Kommersant, plusieurs responsables politiques de l'opposition auraient de leur côté reçu une invitation pour assister à l’événement.

Des référendums qui exacerbent les tensions russo-occidentales

Alors qu'elle a recueilli le plébiscite massif des votants, la volonté des populations participant aux récents référendums d'adhésion à la Fédération de Russie est remise en question en Occident. Le président ukrainien, l'OTAN ou encore l'Union européenne ont chacun affirmé qu'ils ne reconnaissaient pas ces résultats et dénoncé la tenue de ces référendums, dont Moscou a pour sa part défendu la légalité, insistant sur la présence d'observateurs internationaux indépendants du scrutin.

D'après les résultats définitifs de ces référendums, le «oui» l’a emporté avec 99,23% dans la République populaire de Donetsk, 98,42% dans celle de Lougansk, 93,11% dans la région de Zaporojié et enfin 87,05% dans la région de Kherson.