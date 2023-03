Le Pentagone publie une vidéo de la rencontre entre son drone Reaper et un chasseur SU-27 russe

La défense américaine a transmis à la presse une vidéo de 50 secondes montrant selon elle la manœuvre de l'aviation russe qui a entrainé la chute de son drone Reaper en mer Noire. La Russie impute l'accident à une mauvaise manœuvre de l'appareil.

Le Pentagone a publié une vidéo du drone américain Reaper qui s'est abîmé en mer Noire le 14 mars après une rencontre avec deux avions de chasse SU-27. Les autorités russes avaient reconnu l'intervention mais déclaré ne pas être à l'origine de sa chute, qui serait due à une manœuvre brusque.

Sur les 50 secondes d'images fournies à la presse par la défense américaine et présentées comme prises depuis le drone MQ-9 Reaper, on voit un chasseur arriver par l'arrière en larguant ce qui pourrait être du carburant. Le Pentagone a déclaré que l'aviation russe a utilisé plusieurs fois cette manœuvre dont une au cours de laquelle la queue de l'avion sans pilote a été touchée ce qui l'aurait fait chuter dans la mer

L'armée russe a quant a elle déclaré que l'appareil américain volait avec des «transpondeurs [équipements qui permettent son identification] éteints» et avait «violé les limites de la zone d'utilisation temporaire de l'espace aérien établie aux fins de l’opération militaire spéciale, communiquée à tous les utilisateurs de l'espace aérien international et publiée conformément aux normes internationales».

«A la suite d'une manœuvre brusque à 9h30 environ (heure de Moscou), le drone MQ-9 est passé en vol non contrôlé, perdant de l'altitude avant d’entrer en collision avec la surface de l'eau», a expliqué ensuite l'armée.

Entretien téléphonique entre les ministres russe et américain de la Défense

L'incident a provoqué un nouvel épisode de tension entre les deux pays. Lors d'une discussion téléphonique avec son homologue américain Lloyd Austin le 15 mars, le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgou a dénoncé des activités de renseignement américain qui se seraient «intensifiées à l’encontre de la Fédération de Russie», et promis des réponses «proportionnées» à toute «provocation». Il a par ailleurs plaidé pour le maintien de communications militaires en cas de crise, ce dont son homologue américain semble avoir convenu.

Il a cependant déclaré que les Etats-Unis continueront de voler «là où le permet le droit international» et a appelé la Russie à faire voler ses avions militaires de «manière professionnelle et sûre». L'appel a été suivi d'une discussion téléphonique entre les chefs d'Etat major russe et américain.