Chute d'un drone Reaper américain en mer Noire : l'armée russe dément en être la cause

Washington a accusé l'armée de l'air russe d'avoir percuté volontairement un drone américain au-dessus de la mer Noire. Le ministère russe a rétorqué qu'une «manœuvre brutale» de l'appareil était à blâmer.

L'armée russe a admis avoir intercepté ce 14 mars le vol d'un drone Reaper de l'US Air Force en mer Noire, au large de la péninsule de Crimée. L'appareil se serait dirigé vers «la frontière de la Fédération de Russie», selon le ministère russe de la Défense.

Plus tôt dans la journée, l'Eucom, le commandement américain pour l'Europe, a publié un communiqué accusant deux chasseurs russes SU-27 d'avoir perturbé ses «opérations de routine dans l'espace aérien international» et heurté l'hélice de leur drone. Cette manœuvre aurait selon eux contraint les forces américaines à abîmer le drone MQ-9 dans les eaux internationales.

Selon l'armée américaine, les SU-27 auraient lâché du carburant sur [le drone] et auraient volé devant celui-ci, d'une «manière imprudente, malsaine pour l'environnement et non professionnelle». «Ces actions agressives des équipages russes sont dangereuses et pourraient conduire à des erreurs d'appréciation et à une escalade involontaire», a ajouté l'Eucom.

Première perte d'un drone Reaper lors d'une interception

De son côté, l'armée russe soutient que «le vol a été effectué avec les transpondeurs éteints» et «violé les limites de la zone d'utilisation temporaire de l'espace aérien établie aux fins de l’opération militaire spéciale, communiquée à tous les utilisateurs de l'espace aérien international et publiée conformément aux normes internationales.»

Le commandement russe a donc ordonné le décollage de deux avions de chasse pour identifier l'appareil. «À la suite d'une manœuvre brusque à 9h30 environ (heure de Moscou), le drone MQ-9 est passé en vol non contrôlé, perdant de l'altitude avant d’entrer en collision avec la surface de l'eau,» rapporte la partie russe. Et celle-ci de nier que ses chasseurs étaient entrés en contact avec le drone et avaient utilisé leurs armes embarquées.

C'est la première perte d'appareil lors d'une interception officiellement admise par l'armée américaine.