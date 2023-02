La Russie et la Chine mettent en avant leur unité face aux «fortes turbulences» internationales

A l'occasion d'une visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Moscou, son homologue Sergueï Lavrov s'est félicité de la convergence de vues des deux pays. Pékin pourrait présenter un plan de paix pour sortir du conflit en Ukraine.

La Russie et la Chine ont affiché le 22 février leur bonne entente et leur volonté d'approfondir leurs relations, au moment où Pékin cherche à intercéder comme médiateur dans le conflit ukrainien avec un plan de paix censé être dévoilé cette semaine.

«Nos relations se développent de manière sûre et dynamique. Et malgré de fortes turbulences sur la scène internationale, nous faisons preuve d'unité, d'une volonté de défendre les intérêts de l'un et de l'autre en respect du droit international et du rôle central de l'Organisation des Nations unies», a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors d'une rencontre à Moscou avec son homologue chinois, Wang Yi.

Pour sa part, le chef de la diplomatie chinoise a promis de poursuivre les efforts visant à «renforcer et approfondir les relations russo-chinoises».

Plus tard dans la journée, Wang Yi a été reçu par le président Vladimir Poutine au Kremlin. Dans un mot d'introduction, le dirigeant russe a salué des relations «particulièrement importantes» pour la «stabilité» mondiale, et fait vœu d'un renforcement de la coopération bilatérale.

Convergence multipolaire

Wang Yi a de son côté souligné que la Chine et la Russie œuvraient à la construction d'un monde multipolaire, ajoutant que cela correspondait au «sens de l'histoire» mais aussi à l'intérêt des deux nations et du monde. Il a lui aussi souhaité l'extension «sur un plan pratique» de la coopération russo-chinoise.

La visite de Wang Yi en Russie intervient alors que la Chine cherche ces derniers temps à jouer un rôle de médiateur dans le conflit ukrainien en évoquant publiquement un plan de paix qui pourrait permettre de trouver une solution politique à la guerre. Le chef de la diplomatie chinoise a notamment rencontré la semaine dernière son homologue ukrainien Dmytro Kouleba durant la conférence sur la sécurité organisée à Munich, en Allemagne. Il lui aurait présenté, selon Kiev, «des éléments clés du plan de paix chinois» pour l'Ukraine. La Chine a promis de publier sa proposition de «solution politique» cette semaine, à temps pour le premier anniversaire du déclenchement de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022.

Proche alliée de la Russie, la Chine s’en tient à une position prudente par rapport à la campagne militaire russe en Ukraine, ayant exprimé plusieurs fois son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales. Pékin a aussi accusé Washington d'être à l'origine du conflit et de l'alimenter par un flot ininterrompu de livraisons d'armes. Les Etats-Unis ont de leur côté accusé la Chine d'envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive, ce que dément Pékin.