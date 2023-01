La diplomatie chinoise accuse Washington d'être à l'origine du conflit en Ukraine et de l'alimenter

Défendant la position de Pékin qui promeut des pourparlers de paix, la diplomatie chinoise a mis Washington face à ses responsabilités : «Si les Etats-Unis souhaitent réellement une fin rapide à la crise, ils doivent cesser d'envoyer des armes.»

Lors d'une conférence de presse le 30 janvier, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning a réitéré la position de Pékin concernant le conflit en Ukraine, expliquant que la Chine s'était engagée «à rechercher un règlement politique et à amener les parties à la table des négociations».

Plutôt que de réfléchir à leurs propres actes, les Etats-Unis ont semé la paranoïa et pointé du doigt la Chine

«Nous sommes opposés à toute rhétorique ou action qui pourrait alimenter les tensions et aggraver la situation», a-t-elle expliqué, rappelant que la position de la diplomatie chinoise sur la question était «claire et cohérente». «Nous continuerons à nous engager activement pour promouvoir les pourparlers de paix et désamorcer la tension», a encore insisté la diplomate.

Mao Ning a martelé que la position de Pékin était «objective et juste», répondant là à un article récent de Reuters, selon lequel le gouvernement américain avait indiqué que certaines entreprises chinoises apportaient un soutien non-léthal à la Russie dans le conflit ukrainien – une information s'appuyant sur une source américaine «proche du dossier».

«Nous sommes toujours du côté de la paix et nous avons joué un rôle constructif pour faire avancer le règlement politique de la crise ukrainienne», a fait valoir Ning, avant de renvoyer Washington à ses propres responsabilités dans le conflit.

La Chine dénonce le «chantage» de Washington

Des élus américains avaient appelé le 26 janvier l'administration Biden à adopter une position plus ferme contre la Chine, accusant des entreprises chinoises de fournir un soutien à l'offensive menée par Moscou en Ukraine. «Nous devons être bien plus robustes» face à la Chine, a déclaré le sénateur démocrate Bob Menendez, qui préside la Commission des affaires étrangères du Sénat, évoquant «des preuves que des entreprises chinoises fournissent de la technologie à double usage dont des semi-conducteurs» nécessaires par exemple pour guider les missiles.

«Les Etats-Unis sont à l'origine de la crise ukrainienne et le principal facteur qui l'alimente. Ils n'ont cessé d'envoyer des armes lourdes en Ukraine, ce qui n'a fait que prolonger et intensifier le conflit. Plutôt que de réfléchir à leurs propres actes, les Etats-Unis ont semé la paranoïa et pointé du doigt la Chine», a-t-elle lancé, expliquant que la Chine rejetait le «chantage sans fondement» de Washington et de souligner que Pékin ne «restera pas les bras croisés lorsque les Etats-Unis porteront atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises».

«Si les Etats-Unis souhaitent réellement une fin rapide à la crise et se soucient de la vie du peuple ukrainien, ils doivent cesser d'envoyer des armes et de tirer profit des combats. Les Etats-Unis doivent agir de manière responsable en aidant à la désescalade de la situation dès que possible, et créer l'environnement et les conditions nécessaires à des pourparlers de paix entre les parties concernées», a conclu la diplomate.