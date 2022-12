«Les meilleures de l'histoire» : Poutine vante les relations sino-russes lors d'un entretien avec Xi

Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont entretenus par visioconférence afin d'évoquer la situation des relations russo-chinoises, que le président russe a qualifiées de «meilleures de l'histoire». Ils ont convenu de poursuivre leurs collaborations.

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu le 30 décembre par visioconférence avec son homologue chinois Xi Jinping, mettant en lumière les relations russo-chinoises actuelles comme «les meilleures de l'histoire», et assurant que les deux pays allaient poursuivre leur collaboration, notamment dans les secteurs militaires, diplomatiques et économiques.

Le chef d'Etat russe a expliqué que «dans le contexte des tensions géopolitiques croissantes, l’importance du partenariat stratégique russo-chinois en tant que facteur de stabilisation» était un élément prépondérant dans l'équilibre des relations internationales.

«Nos relations résistent convenablement à toutes les épreuves, font preuve de maturité et de résilience, et continuent de se développer dynamiquement», a-t-il noté, faisant remarquer que ces relations étaient «les meilleures de toute l'histoire» et représentaient «un modèle de coopération entre les grandes puissances au XXIe siècle».

Vladimir Poutine a profité de l'occasion pour signifier que «l’année prochaine [2023], les échanges bilatéraux intensifs se poursuivr[aie]nt», ajoutant ne pas douter que les deux dirigeants trouveront «l’occasion de [se] rencontrer en personne». «Monsieur le Président, cher ami, nous vous attendons pour votre visite d’Etat à Moscou au printemps prochain», a-t-il encore déclaré.

Vers une poursuite de la collaboration entre les deux pays

De son côté, le dirigeant chinois a fait savoir que «face à une situation internationale difficile et complexe», son pays était prêt à «renforcer la coopération stratégique avec la Russie» en se fournissant «mutuellement des possibilités de développement». Il a souligné que cette coopération était «dans l’intérêt de la stabilité du monde entier» ainsi que «pour le bien des peuples» des deux pays.

Renforcer l’interaction entre les forces armées russes et chinoises

Par la suite, le président russe a confirmé que «la coopération militaire et militaro-technique» tenait «une place particulière dans l’ensemble de la coopération russo-chinoise et [des] relations [bilatérales], qui contribue à assurer la sécurité [des deux] pays et à maintenir la stabilité dans les régions clés».

Poutine : Russie et Chine veulent renforcer leur coopération militaire pour un «ordre mondial juste»

Il a annoncé vouloir «renforcer l’interaction entre les forces armées russes et chinoises» ainsi que «la coordination entre Moscou et Pékin sur la scène internationale, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, de l’Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS et du G20» afin de construire un «ordre mondial juste».

Enfin, concernant l'aspect strictement économique des relations russo-chinoises, Vladimir Poutine a soutenu que «malgré une conjoncture extérieure défavorable, les restrictions illégitimes et le chantage direct de la part de certains pays occidentaux», en référence aux sanctions occidentales prises contre la Russie après le lancement de son opération militaire en Ukraine au mois de février, les deux pays avaient «réussi à atteindre un taux record de croissance du volume mutuel des affaires».

«À la fin de l’année, il aura augmenté de 25% environ. Avec cette dynamique, nous pourrons atteindre avant terme la barre des 200 milliards de dollars que nous nous sommes fixée pour 2024», a-t-il conclu.