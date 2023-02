Royaume-Uni : un «carnaval» dans le centre de Londres en soutien à Julian Assange (VIDEO)

Dans la soirée du 11 février, des centaines de manifestants ont parcouru les rues de Londres pour exiger la libération du journaliste Julian Assange dans le cadre d'une «Nuit de carnaval». Parmi eux, figuraient son épouse Stella.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans les rues de Londres le soir du 11 février pour exiger la libération du journaliste Julian Assange dans le cadre d'une «Nuit de carnaval». «Libérez Julian Assange. Le journalisme n'est pas un crime», pouvait-on lire sur une banderole brandie en tête de cortège où figuraient l'épouse du fondateur de WikiLeaks, Stella Moris, et le rédacteur en chef de l'ONG, Kristinn Hrafnsson.

Le journaliste, qui a passé sept années enfermé à l’ambassade d’Equateur à Londres avant d'être arrêté, risque 175 ans de prison aux Etats-Unis qui réclament son extradition. Julian Assange, finaliste cette année du prix Sakharov, s'était fait connaître en diffusant sur WikiLeaks plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan, impliquant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.