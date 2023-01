Conflit en Ukraine : Poutine ordonne un cessez-le-feu sur la ligne de contact pour le Noël orthodoxe

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné au ministre de la Défense Sergueï Choïgou d'instaurer un cessez-le-feu sur toute la ligne de contact en Ukraine, du 6 janvier à midi jusqu'au 7 janvier à minuit.

«Compte tenu de l’appel de Kirill, patriarche de Moscou et de toute la Russie, j’ordonne au ministre russe de la Défense d’introduire de 12h le 6 janvier 2023 jusqu’à 0h00 le 7 janvier 2023, un cessez-le-feu sur toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine», a déclaré le président russe Vladimir Poutine, cité par le Kremlin ce 5 janvier. Et le chef d'Etat d'ajouter : «Etant donné qu’un grand nombre de citoyens qui pratiquent l’orthodoxie vivent dans les zones de combat, nous appelons la partie ukrainienne à déclarer un cessez-le-feu et à leur donner la possibilité d’assister à la messe de la Veille de Noël, ainsi que le jour de Noël».

Plus tôt ce même jour, le patriarche de Moscou et de toute les Russies, Kirill, primat de l'Eglise orthodoxe russe, avait en effet demandé à «toutes les parties impliquées dans le conflit» en Ukraine d'observer un cessez-le-feu afin de pouvoir célébrer le Noël orthodoxe.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait lui aussi exhorté ce même jour lors d'un appel téléphonique le président russe à mettre en place un «cessez-le-feu unilatéral» en Ukraine.

De l'«hypocrisie», pour un conseiller de la présidence ukrainienne

Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a qualifié d'«hypocrisie» l'annonce russe d'un cessez-le-feu, accusant Moscou de vouloir «gagner du temps».

«La Russie doit quitter les territoires occupés, c'est alors seulement qu'il y aura une "trêve temporaire". Gardez votre hypocrisie», a-t-il écrit sur Twitter. Dans un message séparé destiné à la presse, Mykhaïlo Podoliak a accusé l'annonce de cessez-le-feu de «pur geste de propagande».

Pour rappel : la Russie mène depuis le 24 février 2022 une opération militaire en Ukraine, que Kiev et ses alliés dénoncent comme une guerre d'invasion ne répondant à aucune provocation. Les autorités russes font quant à elles valoir la nécessite de protéger les populations du Donbass, dont les autorités locales sont en conflit avec Kiev depuis 2014 à la suite du coup de Maïdan.