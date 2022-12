Le théâtre Arcimboldi de Milan annule les représentations du danseur étoile russe Sergueï Polounine

Sergueï Polounine, qui ne fait pas mystère de son soutien au président russe Vladimir Poutine, ne montera pas sur scène à Milan. Invoquant sa «responsabilité sociale», le théâtre Arcimboldi a décidé d'annuler les deux représentations du danseur.

Prévues les 28 et 29 janvier 2023, les représentations du ballet Raspoutine – Drame dansé avec le danseur étoile russe Sergueï Polounine ont été annulées par le théâtre Arcimboldi de Milan.

Annoncée en décembre 2019, la représentation avait été reportée une première fois à cause des restrictions liées au Covid-19, puis une seconde en raison d'une blessure subie par le danseur. Elle a donc définitivement été abandonnée en raison du conflit en Ukraine.

Dans un communiqué publié le 30 décembre, le théâtre précise avoir annulé les représentations à cause de «la pression exercée sur les réseaux sociaux et la mobilisation sur le Web ces dernières semaines contre la performance de l'artiste». Une pétition avait notamment été signée par 2 300 personnes pour condamner le danseur et son «admiration» pour le président russe Vladimir Poutine. La décision d'annuler ce spectacle reporté de longue date «ne relève pas de la sphère culturelle, mais de la responsabilité sociale», a encore soutenu le théâtre, ajoutant que dans un «climat de tension et de menaces, nous considérons qu'il est difficile de maintenir nos choix artistiques».

Le théâtre a enfin déclaré qu'il valorisait, selon ses termes, «le pacifisme et la tolérance», et a à ce titre a accueilli le gala Dance for Peace – un événement caritatif pour l'Ukraine – en avril dernier, ainsi qu'un spectacle des Pussy Riot en septembre.

Né en Ukraine, Sergueï Polounine possède les nationalités russe (acquise en 2018), ukrainienne et serbe. Il a passé son adolescence à l'académie du British Royal Ballet à Londres, où il est devenu danseur étoile à 20 ans. Au début des années 2010, il a déménagé en Russie, rompant ses liens avec la scène ukrainienne et affichant son soutien à Vladimir Poutine.

Sergueï Polounine avait vu l'Opéra de Paris annuler une invitation qui lui avait été faite en 2019, en raison de propos jugés homophobes et sexistes. «L'homme doit être un homme et la femme doit être une femme. Les énergies masculines et féminines créent un équilibre. C'est une raison pour laquelle vous avez des c.....», avait-il notamment déclaré, appelant les hommes à se rendre compte qu'ils sont des «loups», des «lions» et des chefs de famille et à embrasser leur rôle.