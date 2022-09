Lavrov : les pays livrant des armes à Kiev ne peuvent pas prétendre être extérieurs au conflit

Après son discours lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre russe des Affaires étrangères a répondu aux questions de la presse, évoquant notamment les livraisons d'armes occidentales à Kiev.

Lors d'une conférence de presse faisant suite à son allocution à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a notamment accusé les nations livrant des armes à Kiev d'être impliquées dans le conflit en Ukraine.

New York : conférence de presse de Sergueï Lavrov après son discours à l’ONU



«L'UE et l'OTAN disent qu'elles ne sont pas parties au conflit. Mais ensuite, ils doivent respecter les conventions de neutralité dans les conflits terrestres et maritimes. Et ces accords interdisent la fourniture d'armes. Par conséquent, en fournissant des armes, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas impliqués dans le conflit», a-t-il ainsi déclaré.

Pour rappel, Moscou mène une «opération militaire spéciale» en Ukraine depuis le 24 février dernier, au motif notamment de protéger les populations du Donbass d'un «génocide» et de démilitariser l'Ukraine face à la menace qu'elle représenterait pour la Russie. Kiev et ses alliés occidentaux, quant à eux, dénoncent une guerre d'invasion qui ne répondrait à aucune provocation de la part des autorités ukrainiennes. Partant, de nombreux pays occidentaux ont livré des armements et aides militaires à Kiev.

Les autorités russes ont mis en garde à de nombreuses reprises contre l'escalade à laquelle pourrait conduire, selon elles, les livraisons d'armes à Kiev.