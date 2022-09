Volodymyr Zelensky se dit «choqué» qu’Israël ne fournisse pas d’armes à l'Ukraine

Lors d’une interview accordée à plusieurs médias français, le président ukrainien s’est plaint de l’absence de fournitures israéliennes en armes, allant jusqu’à sous-entendre que l’Etat hébreu était sous l’influence de Moscou.

«Je suis choqué : je n’ai pas compris ce qui était arrivé à Israël» : lors d’une interview accordée le 23 septembre à la chaine TV5 Monde, à Ouest-France et 20 minutes (groupe SIPA-Ouest-France) ainsi que Nice-Matin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué l’attitude d’Israël à son encontre.

«Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas nous fournir des moyens anti-aériens», a-t-il insisté. Une allusion claire au système antimissile Dôme de fer, que Zelensky réclame de longue date aux Israéliens et que les Américains lui avaient même fait miroiter.

Un transfert depuis les Etats-unis qui aurait été avorté par Jérusalem, selon The Times of Israël, mais qu’espèrent toujours Kiev. Fin août, l’annonce d’un accord entre les autorités chypriotes et israéliennes autour du Dôme de fer avait été perçue par la presse américaine comme une opportunité pour Washington de pousser Nicosie à transférer ses futures batteries en Ukraine.

«On peut remarquer l’influence de la Russie sur Israël»

«Israël ne nous a rien fourni. Rien. Zéro !» martèle Zelensky lorsqu'un journaliste lui demande de préciser ses propos sur l'aide israélienne à l'Ukraine.

«Je comprends qu'ils doivent défendre leur terre mais j'ai reçu des informations selon lesquelles Israël exporte ses armements vers d'autres pays», poursuit le président ukrainien. Celui-ci développe : «Je n’accuse pas les dirigeants. Je constate les faits : il y avait des discussions avec les leaders d’Israël et cela n’a pas aidé l’Ukraine», avant d’affirmer qu’«on peut remarquer l’influence de la Russie sur Israël».

Israël a pourtant condamné l’opération militaire russe en Ukraine et respecté les sanctions occidentales à l’encontre de Moscou. L’Etat hébreu a également livré du matériel de protection à Kiev. Insuffisant aux yeux de Zelensky, qui exige des autorités israéliennes qu’elles adoptent leurs propres sanctions antirusses. «Imposer des sanctions contre la Russie est une question de valeurs», lançait d'ailleurs le président ukrainien aux étudiants de l'Université hébraïque de Jérusalem à l’occasion d’une visioconférence en juin.

Début septembre, lors d’une conversation téléphonique entre Volodymyr Zelensky et Yaïr Lapid réitérant le soutien d'Israël à Kiev, le nouveau Premier ministre israélien avait notamment appelé le chef d’Etat ukrainien à résoudre le conflit par la voie diplomatique.

Les autorités russes ont à maintes reprises dénoncé les livraisons d'armes à l'Ukraine, le vice-ministre des affaires étrangères de la Russie Alexandre Groushko dénonçant le 20 septembre un «gavage inacceptable».