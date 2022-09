La Hongrie et la Serbie s'accordent sur le gaz pour anticiper l'hiver (VIDEO)

La Hongrie et la Serbie se sont entendues au sujet du gaz, à quelques mois de l'hiver. Cette entente a été rendue possible grâce à des négociations entre les gouvernements russe et hongrois. Explications.

A Belgrade le 9 septembre, la Serbie et la Hongrie ont célébré un partenariat sur le gaz, renforcé par des accords commerciaux. En ces temps de crise énergétique, la Hongrie permettra de fait à la Serbie d'utiliser ses stocks de gaz russe. La Russie fournira en effet du gaz supplémentaire à la Hongrie, qui le revendra ensuite à la Serbie.

Le président serbe Aleksandar Vucic a exprimé sa «reconnaissance» vis-à-vis de Budapest. «Nous allons pouvoir accueillir l'hiver nettement plus facilement et plus calmement», s'est félicité le chef d'Etat. Lors d'une conférence de presse, la présidente hongroise Katalin Novak a tenu à dénoncer les décisions européennes quant au maintien des sanctions contre la Russie, liées à l'opération militaire russe en Ukraine lancée le 24 février.

A rebours de ses partenaires de l'Union européenne, qui ont réduit leur dépendance à l’égard du gaz russe, la Hongrie du Premier ministre Viktor Orban a signé un accord avec Gazprom le 31 août, en vue d'une livraison supplémentaire pour les mois de septembre et d’octobre.