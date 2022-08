Russie : enquête antiterroriste du FSB après des sabotages autour de la centrale nucléaire de Koursk

Des installations électriques liées à une centrale nucléaire ont été prises pour cible en août par des «saboteurs ukrainiens» dans la région russe de Koursk, qui borde l'Ukraine, a fait savoir le FSB qui a ouvert une enquête antiterroriste.

Le renseignement fédéral russe (FSB), a publié un communiqué ce 16 août dénonçant des sabotages aux alentours de la centrale nucléaire de Koursk, qu'il a attribués à l'Ukraine.

«Des saboteurs ukrainiens ont, les 4, 9 et 12 août, fait sauter les supports des lignes électriques, à travers lesquels la centrale nucléaire de Koursk approvisionne des infrastructures industrielles, de transport, et des infrastructures sociales de la région de Koursk et des régions voisines», détaille le texte.

Le FSB précise que ces actions ont «entraîné une perturbation du processus technologique du fonctionnement de la centrale nucléaire» et que six tours de transmission électrique ont été endommagées. En conséquence les services de renseignement ont ouvert des «poursuites pénales pour attentat terroriste» et recherchent les suspects. Il est aussi précisé dans le communiqué que des mesures conjointes sont prises avec la garde nationale pour «renforcer la protection des infrastructures de production d'énergie nucléaire» dans toute la Russie.

Ces annonces ont lieu le même jour qu'une violente explosion de munitions survenues dans un dépôt militaire dans le nord de la Crimée. L'armée russe a dénoncé un «acte de sabotage» sans plus de détails.

Cet incident intervient une semaine après une autre explosion de munitions destinées à l'aviation militaire dans un dépôt situé sur le territoire de l'aérodrome militaire de Saki, dans l'ouest de la Crimée.