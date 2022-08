Crimée : un dépôt de munitions explose après un «sabotage», un village évacué

Un incendie ayant provoqué une explosion de munitions s'est produit dans une base militaire russe en Crimée, donnant lieu à l'évacuation d'un village. Le ministère de la Défense a précisé que l'incident avait été causé par un «sabotage».

Ce 16 août au matin, un incendie a provoqué une explosion de munitions dans une base militaire russe en Crimée. Le ministère russe de la Défense a annoncé que le feu s'était déclaré dans un dépôt de munitions temporaire d'une base russe dans le district de Djankoï (nord) à la suite d'un acte de «sabotage».

Selon le gouverneur de la Crimée, Sergueï Aksionov, deux civils ont été blessés. Le ministère de la Défense a précisé qu'il ne s'agissait pas de blessures graves. «Des dommages ont été causés à un certain nombre d'infrastructures civils, dont des lignes électriques, une centrale électrique, une voie ferroviaire et un certain nombre d'immeubles résidentiels».

Des images montrant l'ampleur de la détonation ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Explosions en Crimée après un sabotage

Les quelque 2 000 habitants du village voisin de Maïskoye ont reçu l'ordre d'évacuer les lieux.

Cet incident intervient une semaine après une explosion de munitions destinées à l'aviation militaire dans un dépôt situé sur le territoire de l'aérodrome militaire de Saki, dans l'ouest de la Crimée, république rattachée à la Russie après un référendum en 2014.

Réagissant à l'explosion, le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhaïlo Podoliak a commenté sur Twitter : «La Crimée dans un pays normal, c'est la mer Noire, ls montagnes, les loisirs et le tourisme. Mais la Crimée occupée par les Russes, ce sont des explosions des dépôts de munitions et un risque élevé de la mort pour les envahisseurs et les voleurs.»