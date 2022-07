Droits fondamentaux de l'UE : le Parlement européen demande l'inclusion de l'avortement

Le Parlement européen a demandé que le droit à l'avortement soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'UE après sa remise en cause aux Etats-Unis. Mais il faut pour cela l'unanimité des pays membres.

En réaction à la décision de la Cour suprême aux Etats-Unis de laisser à chacun de ses Etats le choix d'interdire l'avortement, le Parlement européen a souhaité le 7 juillet l'inclusion de l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

«Toute personne a le droit de bénéficier d'un avortement sûr et légal» : par 324 voix pour (155 contre, 38 abstentions), les eurodéputés, réunis en session plénière à Strasbourg, ont décidé de demander au Conseil, qui représente les Etats membres, d'inscrire ce droit dans la charte.

Une chose possible si les 27 pays sont unanimes sur le sujet. «C’est pourquoi, les eurodéputés ont également demandé au Conseil "qu’il se réunisse pour discuter d’une convention permettant de réviser les traités" afin de remettre en cause la règle de l’unanimité», selon Le Parisien. Le quotidien ajoute que les eurodéputés ont tenu à préciser dans leur résolution que «les pays de l’UE devraient garantir l’accès à des services d’avortement sûrs, légaux et gratuits, à des services de soins prénataux et maternels, à la planification familiale volontaire, à la contraception, à des services adaptés aux jeunes, ainsi qu’à la prévention, aux traitements et au soutien en matière de VIH, sans discrimination».

Le 19 janvier dernier, Emmanuel Macron avait prononcé un discours concernant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, devant les eurodéputés réunis au Parlement européen de Strasbourg. Il y avait évoqué l'intégration du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.