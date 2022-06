Droit à l'avortement : la Cour suprême des Etats-Unis laisse à chaque Etat le soin de légiférer

Dans une volte-face historique, la très conservatrice Cour suprême des Etats-Unis a enterré un arrêt qui, depuis près d'un demi-siècle, garantissait le droit des Américaines à avorter mais n'avait jamais été accepté par la droite religieuse.

La Cour suprême des Etats-Unis a décidé ce 24 juin de laisser à chaque Etat le soin de légiférer en matière de droit à l'avortement. La décision ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais renvoie les Etats-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt emblématique «Roe v. Wade» de 1973.

Cette volte-face historique est à l'origine de vives réactions outre-Atlantique.

L'ancien président américain Barack Obama a par exemple accusé la Cour suprême d'avoir «attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines». «Aujourd'hui, la Cour suprême a non seulement renversé près de 50 ans de précédent historique, elle laisse également au bon vouloir des politiciens et idéologues la décision la plus personnelle qui soit», a-t-il tweeté.

«Vous ressentez sans doute beaucoup d'émotions, de la douleur, de la colère, de la confusion. C'est normal, nous sommes avec vous et nous n'arrêterons jamais de nous battre pour vous», a tweeté Planned Parenthood, la principale organisation de planning familial américaine.

«En renvoyant la question de l'avortement aux Etats et au peuple, la Cour suprême a réparé une erreur historique», a de son côté salué l'ancien vice-président américain Mike Pence, ici cité par l'AFP.

Détails à suivre...