Paris : des militants écologistes bloquent le périphérique (IMAGES)

Des militants du collectif écologiste Dernière Rénovation ont bloqué le périphérique parisien, le 2 juillet 2022. Une action qui vise à sensibiliser les pouvoirs publics sur les enjeux climatiques et qui succède à un blocage de l'A13 le 29 juin.

Le collectif écologiste Dernière Rénovation a bloqué le périphérique de Paris, ce 2 juillet 2022, à partir de midi au niveau de la porte de Châtillon. Ses militants réclament une «loi sur la rénovation énergétique globale», a rapporté Le Figaro.

Il nous reste 999 jours...

Diffusant l’action sur Twitter, les militants attribuent au gouvernement la responsabilité des problématiques environnementales et climatiques : «Ne laissons pas le gouvernement nous faire subir les pires catastrophes liées au chaos climatique. Il est encore temps pour rentrer en résistance civile», peut-on lire ainsi sur le compte du collectif.

Les militants ont déployé une banderole sur le périphérique tandis qu’eux-mêmes étaient vêtus d’orange et de T-shirt ornés de la mention «Il nous reste 999 jours», une référence au rapport du GIEC. «Nous nous donnons 999 jours pour agir et éviter les pires conséquences de la crise climatique», a martelé le collectif sur Twitter.

Ils ont été évacués par la Brigade de répression des actions violentes dans l’après-midi, après que des automobilistes irrités eurent également tenté de les déloger.

Dernière Rénovation est une émanation du collectif Extinction Rébellion. Comme le rapporte Le Figaro, le collectif réclame au gouvernement de s’engager dans les plus brefs délais à «à assurer la rénovation globale et performante du parc immobilier français d'ici 2040 et à élaborer un système de financement simple et progressif prenant en charge l'intégralité des travaux pour les propriétaires les plus modestes». Le 29 juin, le collectif s'était déjà illustré par le blocage de l'A13 près de la porte d'Auteuil.