Avec un nombre d'élus historiquement haut, le RN sort très renforcé des législatives

Le président du RN Jordan Bardella s'est réjoui de l'arrivée d'un «tsunami» d'élus à l'issue des élections législatives alors que le parti est assuré d'avoir un groupe très important de 60 à 100 députés.

Alors qu'il avait remporté seulement 8 députés en 2017, le Rassemblement national s'est invité en force dans la nouvelle législature en réalisant une percée historique ce 19 juin à l'issue du deuxième tour des élections législatives.

À 20h, cinq instituts de sondage estimaient que le groupe parlementaire RN allait compter de 60 à 100 députés.

Prenant la parole plus tard dans la soirée, Marine Le Pen est apparue souriante à la tribune, promettant que le groupe parlementaire derrière elle incarnerait «une opposition ferme» mais «respectueuse des institutions».

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a quant à lui déclaré aux journalistes qu'il estimait que le RN était «le gagnant» de son duel avec la France insoumise avec un «très gros score». Il a cependant déclaré qu'au vu des forces en présence, il n'existait pas de majorité alternative à celle du camp présidentiel.

#Législatives2022 2ème Tour : #Darmanin s'exprime après les résultats :



@GDarmanin

"Il faut rester humble devant les résultats. Le #RN a fait un très gros score, je crois que c'est le gagnant."



— LCI (@LCI) June 19, 2022

Le RN, qui est pénalisé par le mode de scrutin des législatives, n'était jusque là jamais en mesure de constituer un groupe à l'assemblée (15 députés minimum), sauf en 1986 où le Front national avait pu faire élire 35 députés grâce à une élection proportionnelle.

Ce résultat lui permettra au parti non seulement de récolter des fonds plus importants, mais lui donnera aussi plus de marge de manœuvre au sein de l'Assemblée nationale.