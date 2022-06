Second tour des législatives : les bureaux de vote ont ouvert en France métropolitaine (EN CONTINU)

Les électeurs français sont appelés aux urnes ce 19 juin afin de choisir les 577 députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale pour les cinq années à venir. Les premiers taux de participation seront dévoilés à 12h.

Ce 19 juin, plus de 48 millions d’électeurs français sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives afin de choisir définitivement les 577 députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale pour les cinq années à venir.

Les bureaux de vote ouvriront à 8h en France métropolitaine alors que l'Outre-mer a commencé à voter dès le 18 juin à la mi-journée.

Les premiers taux de participation seront dévoilés par le ministère de l'Intérieur à midi et seront scrutés de près après le record d'abstention du premier tour (52,49%) pour une telle élection.

Les principaux enjeux de ce scrutin sont l'obtention, ou non, d'une majorité absolue (289 sièges sur 577) pour la coalition présidentielle ainsi que le niveau auquel s'établira la coalition de gauche. La possibilité, ou non, pour le Rassemblement national de former un groupe parlementaire (15 députés) sera également au centre de l'attention.