«Total climate criminal» : des activistes perturbent l'AG des actionnaires de TotalEnergies (IMAGES)

L'assemblée générale des actionnaires de TotalEnergies a été perturbée par des manifestations de militants écologiques voulant empêcher l'accès au bâtiment. La réunion a tout de même pu débuter, mais s'est tenue à huis clos et en cercle restreint.

«Total climate criminal»: l'assemblée générale de TotalEnergies a débuté le 25 mai à Paris sous haute tension et à huis clos, l'entrée de la salle étant bloqué par des manifestants écologistes alliés de facto à certains actionnaires déterminés à influencer le plan climatique du géant pétrolier français.

Malgré de nombreux vigiles et des policiers, environ 200 militants d'ONG environnementales – dont Greenpeace, Alternatiba, ANV Cop 21 ou encore les Amis de la Terre – ont réussi à bloquer l'accès principal de la salle Pleyel, où se tient l'AG, se faisant interpeller voire invectiver par quelques actionnaires bloqués.

Si certains actionnaires et représentants d'actionnaires avaient pu entrer avant l'arrivée des militants, la majorité des petits porteurs n'ont pu pénétrer dans la salle, où l'AG a finalement démarré à l'heure, vers 10h. A l'ouverture de la séance qui se tient par conséquent «à huis clos» et en ligne, le PDG Patrick Pouyanné s'est excusé auprès des actionnaires n'ayant pu accéder à la salle.

2/2 - Nous regrettons les désagréments que cela entraine pour tous ceux qui voulaient participer et vous rappelons que vous pouvez suivre le déroulé de notre AG en direct sur notre site web.

L’assemblée générale est un moment de transparence et de dialogue essentiel pour nous. — TotalEnergies (@TotalEnergies) May 25, 2022

«Je déclare la séance ouverte. Les conditions d'accès salle Pleyel sont perturbées, il y a un nombre limité d'actionnaires qui ont pu rentrer dans la salle», a-t-il annoncé, en estimant cependant que le quorum était atteint, en avançant que la séance «peut se dérouler normalement car un certain nombre d'actionnaires est présent». «Plus de 28 000 actionnaires sont présents, représentés ou ont voté par correspondance ce qui représente un quorum de 68,87% des actionnaires», a précisé Patrick Pouyanné.

A l'extérieur, le calme est revenu mais les manifestants, encerclés par une vingtaine de policiers, ne bougent pas. Ils jugent le groupe pétrolier et gazier «totalement irresponsable» car il continue à exploiter et développer pétrole et gaz. Certains se sont assis au sol menottés entre eux, quand d'autres ont déployé une large banderole «stop projets énergies fossiles», en Angola, en Tanzanie ou au Mozambique où le groupe est implanté. Une vingtaine de policiers les encerclaient encore vers 11h, environ une heure après le début de la réunion.

Ils dénoncent également la présence du groupe en Russie. L'ex-Total, rebaptisé en 2021, «finance la machine de guerre de Poutine», a réagi auprès de l'AFP Svetlana, activiste de Stand with Ukraine. «Total continue de fonctionner avec un modèle économique qui est celui du monde d’hier», estime Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, présent aussi sur place.

Des actionnaires ont échoué à inscrire au vote la conformité de TotalEnergies à l'accord de Paris sur le climat

Les actionnaires présents se sont notamment prononcés, lors d'un vote consultatif, sur le plan climatique du groupe, qui suscite des critiques de la part de plusieurs actionnaires, lui reprochant de ne pas être en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat.

Un collectif d'actionnaires de TotalEnergies, représentant 0,78% du capital, avait déposé une résolution demandant au groupe de se conformer à l'accord de Paris sur le climat, résolution qui n'a finalement pas été inscrite à l'ordre du jour après avoir été rejetée par le conseil d'administration. Plusieurs actionnaires, parmi lesquels Edmond de Rothschild, la Financière de l'Echiquier ou encore les Assurances du Crédit Mutuel ont annoncé qu'ils voteraient contre la résolution présentant le plan de la direction en la matière. Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a quant à lui avancé au cours de l'assemblée générale que l'objectif d'une baisse de 30% de la consommation de produits pétroliers d'ici dix ans, tel qu'envisagé par l'Agence internationale de l'énergie n'était pas tenable.

Les actionnaires du géant pétrolier TotalEnergies ont toutefois validé à 88,89% le rapport présentant la stratégie climat du groupe. Patrick Pouyanné s'est félicité du résultat, soulignant que les «actionnaires soutiennent la stratégie mise en œuvre à une très large majorité», en baisse cependant par rapport à 2021, la même résolution ayant alors été validée à 92%.

TotalEnergies dit viser à terme, comme de nombreuses entreprises, la neutralité carbone au milieu du siècle. Et elle investit dans les renouvelables. Comme une démonstration, la multinationale a annoncé quelques heures avant son AG avoir acquis 50% du producteur américain d'énergies renouvelables Clearway Energy Group, vantant la «plus grande acquisition dans les énergies renouvelables aux Etats-Unis, l'un des trois principaux marchés renouvelables au monde».