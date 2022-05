Les Pays baltes cessent l'importation d'électricité en provenance de Russie

La principale bourse d’électricité du Nord de l’Europe a notifié le 20 mai au producteur russe InterRao une interdiction d’exporter vers les trois pays baltes. Ils avaient déjà renoncé au gaz russe début avril.

«Il s'agit d'une étape importante sur notre chemin vers l'indépendance énergétique, a déclaré le 22 mai à l'AFP le ministre lituanien de l'Energie, Dainius Kreivys.

Il commentait la notification envoyée le 20 mai, par la bourse de l'énergie Nord Pool, au producteur d'électricité russe InterRAO, d'exporter de l'électricité dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) à la suite des sanctions occidentales contre la Russie décrétées après l'offensive militaire en Ukraine.

Nord Pool est la plus importante place de marché pour l’électricité en Europe avec près de 1000 terawathheures échangés en 2020 selon son rapport d’activité. Cette bourse est connectée aux pays scandinaves, au Royaume-Uni, à l’Allemagne et dans une moindre mesure à la France. Ses actionnaires sont principalement scandinaves.

Depuis des années, les trois pays baltes, seuls concernés par la décision de Nord Pool, s'efforcent d'atteindre l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie en augmentant leur production intérieure d'électricité, et en construisant des interconnexions de réseaux avec la Scandinavie et d'autres pays voisins.

En conséquence, les importations d'électricité de la Russie vers la Lettonie et la Lituanie, qui s'élevaient auparavant à 1 300 mégawattheures par an, ont baissé à 300 mégawattheures l'année dernière et sont désormais totalement arrêtées.

Fin des importations de gaz russe depuis avril

La Lettonie a importé sa dernière électricité russe début mai, tandis que la Lituanie et l'Estonie n'ont cessé d'en acheter que le 21.

«En refusant d'importer les ressources énergétiques russes, nous refusons de financer l'agresseur», a encore déclaré le ministre lituanien. L'électricité russe a représenté 17 % des importations d'électricité en Lituanie l'année dernière.

Début avril, les trois Etats baltes avaient annoncé qu’ils cessaient d’importer du gaz russe. Ce sont les pays de l’Union européenne qui connaissent les plus forts taux d’inflation, ce dernier frôlant les 20% sur 12 mois en Estonie.