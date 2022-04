«Non à l’endoctrinement des enfants. Bravo monsieur Zemmour» : Booba met Twitter sens dessus dessous

Au regard de certains commentaires politiques passés du rappeur Booba, sa publication mise en ligne sur Twitter dans la nuit du 1er au 2 avril a tout d'un poisson d'avril qui fonctionne à merveille. Et pourtant...

En à peine 12 heures d'existence sur le réseau social américain Twitter, l'extrait vidéo d'Eric Zemmour repartagé par le rappeur Booba y a déjà dépassé le demi-million de vues.

«Non à l’endoctrinement des enfants. Bravo monsieur Zemmour pour cette intervention. Je suis obligé de saluer ce discours. Ce sujet est bien trop important», y commente la star du rap français en partageant un court extrait d'une vidéo d'Eric Zemmour, au cours duquel on entend le candidat à la présidentielle dénoncer la venue dans les écoles d'associations LGBT ou encore anti-racistes à qui il reproche d'«endoctriner les enfants».

NON À L’ENDOCTRINEMENT DES ENFANTS. BRAVO MONSIEUR ZEMMOUR POUR CETTE INTERVENTION. JE SUIS OBLIGÉ DE SALUER CE DISCOURS. CE SUJET EST BIEN TROP IMPORTANT. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/IiyYXNp1i0 — Booba (@booba) April 2, 2022

Installé à Miami depuis 2008, l'artiste et entrepreneur originaire de Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine) a par le passé exprimé son aversion pour Eric Zemmour à travers plusieurs piques. En juin 2020, il avait par exemple relayé l'appel de Priscillia Ludosky à «bannir» Eric Zemmour des médias. «Lui y veut virer tout l’monde et se barricader derrière un mur le p’tit filou», a-t-il également réagi en février 2022 face à la proposition du candidat de Reconquête de «construire un mur pour défendre la civilisation européenne». «Il ne sera JAMAIS président», a encore plus récemment commenté Booba après qu'Eric Zemmour a déclaré que «la plupart» des délinquants étrangers en France étaient Sénégalais et qu'ils seraient «renvoyés chez eux» s'il était élu président.

Néanmoins, la thématique de «l'endoctrinement» des enfants en matière de sexualité, abordé dans la dernière publication de Booba, semble être un sujet que l'artiste quadragénaire prend très au sérieux puisque le 30 mars, il s'exprimait vivement sur la question, sur le même réseau social. «Chacun est libre de sa sexualité. Il s’agit juste de laisser nos pauvres enfants s’émanciper eux même et de ne pas les endoctriner. Si ils ont des questions sur la sexualité il y a quelque chose qui s’appel "leurs parents" pour ça ! "Jugé homophobe" c’est vraiment honteux»(sic), a-t-il ainsi écrit, visiblement favorable à une décision du gouverneur de Floride, visant notamment à interdire aux enseignants du primaire de parler d’orientation sexuelle ou d’identité de genre à l’école.

Chacun est libre de sa sexualité. Il s’agit juste de laisser nos pauvres enfants s’émanciper eux même et de ne pas les endoctriner. Si ils ont des questions sur la sexualité il y a qquechose qui s’appel “leurs parents” pour ça!!! “Jugé homophobe” c’est vraiment honteux. pic.twitter.com/LPhOnTc3Am — Booba (@booba) March 30, 2022

Réelle convergence de points de vue entre le rappeur et le candidat sur la question ou simple tweet à prendre au second degré ? Booba a pour l'heure décidé de laisser aux internautes la libre interprétation de sa dernière publication...