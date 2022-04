La Corse sera indépendante, prédit Yvan Colonna dans une vidéo tournée avant sa mort

BFM TV a publié une vidéo datée de janvier 2022 dans laquelle le militant indépendantiste, décédé le 21 mars, affirme que l'indépendance de l'île est inéluctable. Une nouvelle manifestation nationaliste est prévue le 3 avril à Ajaccio.

«On va gagner» : cette affirmation d'Yvan Colonna, décédé le 21 mars, figure dans une vidéo tournée en janvier 2022 et publiée par BFM TV le 31 mars, dans laquelle il échange avec un co-détenu basque. Réagissant à une déclaration du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, qui avait évoqué en novembre 2021 la possibilité d’accorder l'autonomie à la Guadeloupe, Yvan Colonna avance : «Chez nous, on est 68% à vouloir l'autonomie et on discute pas. Et la Guadeloupe, ils demandent rien [mais] ils veulent leur donner l’autonomie.»

Le militant indépendantiste – condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998 – s'inquiète aussi de la disparition de la langue corse et déplore la «dilution» du peuple corse sous l'effet de l'installation régulière de Français venus du continent : «Il y a en au 30 000 ou 35 000 depuis 20 ans. Petit à petit, on disparaît», regrette-t-il. En se disant cependant confiant dans la capacité des Corses à résister au phénomène : «On va se réveiller, t'inquiète pas», lance-t-il à son co-détenu. Celui-ci l'interrogeant sur la possibilité d'obtenir l'indépendance de l'île, il répond : «Oui bien sûr. Bien sûr. Ça va être indépendant.»

"La Corse va être indépendante": l'échange entre Yvan Colonna et un codétenu filmé deux mois avant sa mort pic.twitter.com/m9EQR1o3Vi — BFMTV (@BFMTV) March 31, 2022

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin s'était engagé, lors de sa visite en Corse mi-mars, à ouvrir «dès la première semaine du mois d'avril» un processus de négociations sur l’ensemble des problématiques de l’île, dont «l'évolution institutionnelle vers un statut d’autonomie qui reste à préciser».

Justice et vérité pour Yvan, liberté pour tous les patriotes et reconnaissance du peuple corse

Le collectif de partis et de syndicats nationalistes à l'initiative des grandes manifestations des 6 et 13 mars en Corse consécutives à l'agression d’Yvan Colonna en prison a quant à lui appelé, le 30 mars, à une nouvelle manifestation à Ajaccio le 3 avril, pour obtenir «justice et vérité» après sa mort. «Suite à l'appel de la famille Colonna», le collectif appelle «l'ensemble du peuple corse» à rejoindre ses membres pour ce rassemblement, prévu à partir de 15h à Ajaccio, afin de «rappeler à l'Etat nos trois revendications : justice et vérité pour Yvan, liberté pour tous les patriotes et reconnaissance du peuple corse».

Après les premières manifestations violentes suites à l'agression du militant indépendantiste par un détenu islamiste, les rassemblements organisés après sa mort avaient eu lieu dans le calme, avant que de nouveaux heurts se produisent à Bastia dans la soirée du 28 mars.