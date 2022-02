Ukraine : Mélenchon conseille à Macron de ne pas «s’agiter comme un petit garçon»

Le candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a mis en garde Emmanuel Macron le 26 février lors d’un déplacement, plaidant pour un cessez-le-feu et un non-alignement vis-à-vis de l'OTAN comme de la Russie.

C’est lors d’un déplacement à la Réunion le 26 février que Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise (LFI) à la présidentielle, a «mis en garde» le Président de la République. Jean-Luc Mélenchon a en effet averti Emmanuel Macron à ne pas «s’agiter comme un petit garçon avec arc et flèches» au sujet de l'intervention russe en Ukraine, prônant des négociations pour un cessez-le-feu, selon des propos rapportés par L'Obs.

Jean-Luc Mélenchon a également déploré l’envoi d’armes de la France en Ukraine : «Au lieu d’envoyer du matériel de guerre, vous croyez pas que le plus urgent est le cessez-le-feu et les négociations ?», s’est-il ainsi interrogé. Il a aussi demandé la convocation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) tout en critiquant les sanctions économiques prises à l’encontre de la Russie.

Une plaidoirie pour un non-alignement de la France

Le candidat à l’élection présidentielle a également prôner le non-alignement de la France : «Après tant d’erreurs […], je mets en garde le Président de la République contre la tentation du cynisme», a-t-il déclaré à Saint-Denis. «Nous n’avons rien à faire dans un équipage pareil», a-t-il lancé concernant l’opposition entre les Etats-Unis et la Russie, affirmant que «l’OTAN abandonne les gens en cours de route».

«La position politique que je me propose d'incarner, si je suis le Président de la République française, c'est le non alignement parce que j'estime que c'est la position de la paix», a plaidé Jean-Luc Mélenchon.

La position politique que je propose d'incarner, si je suis élu président, est le non alignement car j'estime que c'est la position de la paix. La France doit être une puissance non-alignée pour peser sur la scène internationale. #UkraineRussie#MelenchonSaintDenispic.twitter.com/hfNuU1aTy4 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 26, 2022

«Notre pensée se tourne vers les Russes courageux qui manifestent contre la guerre. Notre pensée se tourne vers les Ukrainiens qui sont en ce moment sous les bombes», a-t-il lancé, priant la Russie de retirer «tous les matériels offensifs en état de frapper la France» qui pourraient être installées durant l’opération militaire russe en Ukraine.