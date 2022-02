Le pass vaccinal pourrait être levé à partir du 15 mars, selon le porte-parole du gouvernement

«A la mi-mars, on pourrait commencer à lever le pass vaccinal», a déclaré Gabriel Attal lors d'une émission, en se référant aux propos tenus par le ministre de la Santé le même jour. Ce pass pourrait toutefois être maintenu dans certains lieux.

Dans la soirée du 16 février, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a évoqué la date possible de fin du pass vaccinal sur le plateau de l'Heure des Pros 2, sur CNews. Gabriel Attal s'est exprimé en ces termes : «Ce qu'a dit Olivier Véran ce matin, c'est qu'à la mi-mars on pourrait, oui, commencer à lever le pass vaccinal [...] A partir de la mi-mars on pourrait alléger les mesures. Il a cité le masque, il a cité le pass vaccinal, il a expliqué que peut-être qu'on devrait garder le pass vaccinal dans certains lieux – il a cité l'exemple des boîtes de nuit – pendant quelques semaines encore». Le tout «si les prévisions qui sont faites par les scientifiques» s'avèrent exactes, a toutefois tempéré le porte-parole du gouvernement.

Interrogé sur Franceinfo dans la matinée du 16 février, Olivier Véran avait évoqué un seuil de 1 000 à 1 500 personnes en réanimation pour que l'allègement du pass sanitaire puisse avoir lieu. Ces patients étaient au nombre de 3 126 dans la soirée de ce 16 février, comme l'indique L'Indépendant.

Lors d'un point presse tenu le 9 février à l'issue du Conseil des ministres, Gabriel Attal avait annoncé avoir des «raisons d'espérer» que le pass vaccinal ne soit plus requis dès «fin mars, début avril».