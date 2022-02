Enmarche2022.fr, La République en marche récupère le nom de domaine face à un éditeur de BD

D'après Ant éditions, qui avait possession du site «enmarche2022.fr» , «le parti présidentiel va obtenir le nom de domaine enmarche2022.fr suite à la procédure qu'il a lancée». «Faire un site parodique, [...] ça ne passe pas», regrette l'éditeur.

C'est dans un communiqué ironiquement intitulé «Bye bye, En Marche 2022» publié sur son site «enmarche2022.fr», que Ant éditions a évoqué la procédure lancée par le parti présidentiel pour récupérer ce nom de domaine utilisé pour un «site parodique». L'éditeur de bandes dessinées y évoque le fait que «le parti présidentiel va obtenir le nom de domaine enmarche2022.fr suite à la procédure qu'il a lancée, nom de domaine qu'on avait créé en 2019 pour simplement plaisanter». L'information avait d'abord été annoncée le 10 février par BFM TV.

Concernant cette procédure, l'éditeur estime que la bataille juridique menée par La République en marche (LREM) a été «le pot de terre contre le pot de fer». «Et la majorité a préféré sortir l'arsenal juridique plutôt que de simplement régler ça à l'amiable, par un simple coup de fil», regrette Ant éditions. Non sans ironie encore, l'éditeur évoque le nouveau site présidentiel tout récemment crée «avecvous.fr»: «Il est évoqué un risque de confusion pour l'internaute. Ok. Faire une campagne électorale pour un non-candidat avec un site nommé "avecvous", sans faire figurer le logo du parti et avec le nom du parti planqué dans les mentions légales, ça passe.»

«Faire un site parodique, assumé et annoncé, ça ne passe pas», déplore en revanche ainsi l'éditeur qui ajoute que LREM ne va même pas «dédommager les personnes qui ont créé ce nom de domaine».

BFM TV précise que la décision de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) – chargée de l’arbitrage – a rendu cette décision le 20 janvier 2022.