«Sans moi» : le slogan des macronistes pour 2022 détourné sur les réseaux

Dévoilé dans la nuit du 26 au 27 janvier, le slogan «Avec vous» va devenir le leitmotiv des macronistes pour la présidentielle de 2022. Des internautes ont toutefois rapidement retourné cette nouvelle campagne contre Emmanuel Macron.

Dans la nuit du 26 au 27 janvier, les macronistes ont dévoilé leur premier slogan de campagne pour mettre en orbite Emmanuel Macron en vue de la prochaine présidentielle : «Avec vous.» Selon plusieurs médias, environ 35 000 affiches reprenant la formule ont été collées dans 16 grandes villes.

Cette opération de communication a néanmoins attisé de nombreuses critiques, responsables politiques et internautes détournant le slogan avec le hashtag «#SansMoi».

Le député de tendance gaulliste au sein des Républicains (LR) Julien Aubert a d'ailleurs posté une photo d'une de ces affiches collées sur un coffret à l'extérieur, possiblement un affichage sauvage dans l'espace public. L'élu considère de fait que «c’est bien la peine ensuite de pérorer sur l’écologie et le bilan d'Emmanuel Macron si c’est ensuite pour salir l’environnement et le mobilier urbain. Ce sera #SansMoi».

L'organisation conservatrice de la Manif pour tous a pour sa part rappelé les «états généraux de la bioéthique méprisés», critiqué le «monologue à titre de "grand débat national"», les «cahiers de doléances perdus», ou l'«envie "d'emmerder" les Français». «"#AvecVous", l'idée c'est que plus c'est gros, plus ça passe ? #SansMoi», ajoute le compte Twitter du mouvement.

Etats généraux de la #bioéthique méprisés, monologue à titre de "grand débat national", cahiers de doléances perdus, envie "d'emmerder" les Français...



D'après le responsable de la stratégie numérique d'Eric Zemmour, Samuel Lafont, «les macronistes ont été incapables de réussir leur entrée en campagne [...] sur "Avec Vous" et maintenant #SansMoi est au sommet des tendances France». «Quel échec», s'exclame-t-il sur Twitter.

Le hashtag #SansMoi a donc rapidement été relayé sur les réseaux sociaux, jusqu'à devenir un mot-clé tendance sur Twitter. Par ailleurs, un site internet AvecVous2022 a été créé par les macronistes, en reprenant donc leur nouvelle devise. Pour le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, il s'agit en réalité d'«un site qui avance masqué pour un candidat qui conserve son masque de président pour ne pas avoir à débattre à égalité avec les autres. #SansMoi»

Enfin, le militant de La France insoumise, très actif sur les réseaux sociaux, Guillaume Quintin, propose à tous ceux «qui ne veulent plus de l'autre marquis méprisant au pouvoir, [...] une [manifestation en ligne] en arborant cette bannière [montrant le slogan Sans Moi] sur [leurs] profils Twitter à partir de ce matin [29 janvier] et en la retweetant avec les [hashtags] #SansMoi et #JLM2022».