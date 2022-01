Parrainages, tractages, site web : pas encore candidat, la campagne de Macron bien lancée

Alors qu'Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement candidat à la présidentielle, le chef d'Etat a déjà reçu plusieurs parrainages d'élus, et ses réseaux s'activent en lançant des campagnes de communication.

Pas encore candidat, Emmanuel Macron voit pourtant sa campagne pour la présidentielle déjà bien lancée. En quelques jours, ses militants se sont activés sur les réseaux sociaux et sur le terrain pour enclencher une dynamique.

Dans la nuit du 26 au 27 janvier, les macronistes ont ainsi placardé des milliers d'affiches dans 16 grandes villes françaises, dévoilant le slogan «Avec vous». Depuis, un site internet a été créé, AvecVous2022, et des comptes Twitter de militants macronistes ont été modifiés pour mettre en avant la formule.

Pour l'heure, le site a pour subtilité de ne pas mentionner l'actuel locataire de l'Elysée, ni de le promouvoir par des clichés. Il s'attaque en revanche aux opposants et candidats officiels pour 2022 : «Vous ne vous reconnaissez pas dans les déclarations des candidats à l'élection présidentielle ? C'est normal, ils ne parlent pas de vous, ils parlent d'eux. Notre démarche est à l'opposé de ça.»

Dans la même veine, sur LCI, la porte-parole de La République en marche (LREM), Prisca Thévenot, a appuyé : «Nous assumons que seule la voix des Français importe ! Grâce à #avecvous nous remettons les Français au cœur de cette campagne.» Dans les mentions légales de la plateforme internet, il est bien indiqué que le «directeur de publication» est l'actuel patron de LREM, le député Stanislas Guerini.

Des séances collages d'affiches, mettant cette fois-ci en exergue l'actuel président, et des opérations tractages se sont en outre multipliées en cette dernière semaine de janvier.

☀️ Ce matin, nous sommes #avecvous au marché de la Ronde-Couture à Charleville-Mézières.



Merci aux @jeunesmacron08 et aux militants de la majorité pour leur mobilisation. #Macron2022pic.twitter.com/nmdwoSCC2r — Ambroise Méjean (@Ambroise_Mejean) January 30, 2022

«Comment parrainer une personne qui n'est pas officiellement candidat ?»

Dans cet élan, plusieurs parlementaires et des élus locaux ont publiquement dévoilé leur parrainage en faveur d'Emmanuel Macron.

Un procédé qui a eu le don d'irriter certains de ses opposants, en témoigne la réaction du député insoumis Alexis Corbière : «Comment parrainer une personne qui n'est pas officiellement candidat ? C'est donc qu'il l'est... et il détourne ainsi les règles démocratiques du débat (temps de parole, financement public, etc.) Est-ce tolérable ?»

En tout état de cause, l'annonce officielle de la candidature d'Emmanuel Macron semble si imminente que deux ministres, Olivier Dussopt et Franck Riester, ont brièvement partagé un visuel qui ressemblait fortement à une affiche de campagne, avec la mention «Macron 2022». Les deux membres du gouvernement ont ensuite supprimé leur partage. En effet, il s'agissait en réalité d'une fausse affiche créée par un compte Twitter non officiel d'En Marche.