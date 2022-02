«Convoi des libertés» : «C'est la solidarité qu'on retrouvait au début des Gilets jaunes» (VIDEO)

Pour le départ d'un des «convois des libertés» depuis Avignon en direction de l’Ile de France, l'éditorialiste de RT France Nicolas Vidal était présent sur place et a livré une analyse de ce mouvement.

L'éditorialiste de RT France Nicolas Vidal était en direct du pont d’Avignon pour le départ de l’un des «convois des libertés» en direction de l’Ile de France. «C'est la solidarité qu'on retrouvait au début des Gilets jaunes», constate Nicolas Vidal. «Il y a une composition sociale très divers et varié», analyse-t-il également.

S’il y a peu de camions contrairement au Canada, ils sont des centaines de voitures individuelles et de camping-cars à s’être rassemblés. Retraités, jeunes cadres, et familles issus de diverses classes sociales sont regroupés dans une ambiance qui rappelle celle des Gilets jaunes en 2019. A deux mois de la présidentielles, les convoyeurs souhaitent exprimer leur désarroi vis-à-vis la classe politique et leur opposition au gouvernement et aux mesures sanitaires.

Des rassemblements sont à prévoir en périphérie de Paris. La préfecture de Paris, tout comme la Ville de Bruxelles, ont annoncé interdire l’entrée du «convoi de la liberté». On peut s’attendre à d’importants barrages. Le gouvernement veut éviter une situation comme à Ottawa ou au Québec.