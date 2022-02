Ouverture d'une enquête après des menaces de mort contre la journaliste Ophélie Meunier

Citant le parquet de Nanterre, l'AFP rapporte ce 7 février qu'une enquête a été ouverte après les menaces de mort visant Ophélie Meunier à l'issue d'un reportage de M6 sur la montée de l'islam radical, notamment dans la ville de Roubaix.

Une enquête a été ouverte pour des menaces de mort émises à l’encontre de la journaliste de «Zone interdite» Ophélie Meunier, placée sous protection policière à la suite d'un reportage sur l'islamisme, selon l'AFP qui a sollicité le parquet de Nanterre.

Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne fin janvier, à la suite d'une plainte déposée par Ophélie Meunier pour des menaces après la diffusion le 23 janvier d'un numéro de «Zone interdite» consacré à la montée de l'islam radical.

La diffusion du reportage, en partie consacré à l'islamisme dans la ville de Roubaix, avait provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu, faisant réagir jusqu'au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'Assemblée nationale.

Parmi les images les plus frappantes : la vente de poupées sans visage dans un magasin musulman de Roubaix (la vendeuse assurant que l'islam interdit de représenter les traits humains) ou des fillettes voilées et séparées des garçons dans une école privée de Marseille.

A moins de trois mois de l'élection présidentielle et dans un contexte de forte crispation autour des questions identitaires en France, l'émission a provoqué des réactions très tranchées sur les réseaux sociaux. Certains y ont vu une description fidèle et alarmante de la montée de l'islamisme, d'autres une présentation alarmiste et stigmatisante de l'ensemble des musulmans.