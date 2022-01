«Lâcheté politique», «reportage de caniveau» : l'enquête de M6 sur «l'islam radical» fait réagir

Un reportage de l'émission Zone interdite sur le «danger de l'islam radical» a été commenté par plusieurs responsables politiques, alors que le ministre de l'Intérieur a annoncé à la fin de l'émission la fermeture du site «La voie droite».

Diffusée le 23 janvier sur M6, une enquête de Zone interdite sur l'islamisme en France a fait réagir de nombreuses figures politiques. Intitulée «Face au danger de l'islam radical, les réponses de l'Etat», le documentaire montre notamment une boutique de Roubaix où parmi les jouets pour enfants, les poupées sont sans visage, car «seul Allah créé» et qu'il est donc interdit de représenter des humains selon la vendeuse ; une école hors contrat où les fillettes, voilées, sont séparées des garçons ; ou encore un entretien avec un ex-chauffeur de bus de la RATP mis à pied pour avoir refusé de serrer la main des femmes.

À Roubaix, certains magasins de jouets vendent des poupées sans visage afin de respecter une version ultra-radicale de l’Islam qui interdit la représentation des êtres humains.

A la suite de la diffusion du reportage, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé à la fin de l'émission la fermeture imminente du site internet «La voie droite» qui diffuse, selon lui, des «contenus salafistes» appelant «à la haine et au djihad», en vertu de la loi «séparatisme» promulguée à l'été 2021. «C'est un site très important qui existe depuis 2012. On a réussi à prendre des dispositions qui font que dans quelques heures, dans quelques jours, on pourra faire fermer ce site et pénaliser les personnes qui continueront à le faire vivre», a ajouté le ministre.

Collard dénonce «30 ans de lâcheté politique», Ciotti pointe «la complaisance d'élus de la République»

Du côté de l'opposition, l'enquête de Zone interdite montrerait selon le candidat à la présidentielle Eric Zemmour «l'Afghanistan à deux heures de Paris».

«Voilà la conséquence effrayante de 30 ans de lâcheté politique», a raillé l'eurodéputé Gilbert Collard, récemment passé du Rassemblement national (RN) à Reconquête, le parti d'Eric Zemmour.

«Seules notre loi éradiquant l'idéologie islamiste partout et une véritable détermination à agir seront efficaces contre les ravages de l'islam politique», a de son côté réagi la candidate RN à l'élection présidentielle Marine Le Pen.

«L'islamisme avance ses pions, conquiert des territoires et des âmes, partout en France parfois avec le concours et la complaisance d'élus de la République», a dénoncé le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Eric Ciotti.

Reportage effrayant sur M6. L’islamisme avance ses pions, conquiert des territoires et des âmes, partout en France parfois avec le concours et la complaisance d’élus de la République.



A l'inverse, pour le porte-parole de la France insoumise David Guiraud, l'enquête diffusée par M6 est «une diversion». «Ce genre de reportage ordurier contribue à creuser le fossé entre les médias et les habitants. [...] Tout ce temps passé à salir Roubaix et les musulmans, c'est aussi du temps précieusement passé à ignorer tous les Français écrasés par la précarité», a-t-il estimé, fustigeant un «reportage de caniveau, insultant et malhonnête».