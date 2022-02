Le maire de Lyon, Grégory Doucet, attaqué à la bombe à eau par les Daltons

Plus connus pour leurs rodéos urbains, le collectif lyonnais des Daltons s'en est pris directement au maire de Lyon au moyen d'une bombe à eau. Seul l'élu qui l'accompagnait a été touché. La mairie a décidé de porter plainte.

Le maire écologiste de Lyon a été la cible d'une attaque par le collectif des «Daltons» ce 4 février, rapporte LyonMag, au moyen d'une arme plutôt inoffensive : sur le réseau social Instagram, les rappeurs annoncent avoir jeté une bombe à eau sous la forme d'un petit ballon de baudruche jaune sur l'élu, qui était accompagné d'Olivier Berzane, maire du VIIIe arrondissement, lors d'une visite dans le quartier du Grand Trou. Seul Olivier Berzane a été touché par le projectile, l'agression n'ayant pas été filmée à cause d'une «fausse manœuvre» du caméraman, précise le média local.

🚨 URGENT .

Le maire de Lyon Gregory doucet à été la cible d'une bombe à eau ce matin à lyon 8 ème.

Apparemment les #daltons sont à l'origine de cette action . pic.twitter.com/LmG5kgEI7k — Medave Prod (@medaveprod) February 4, 2022

«La meilleure manière de réveiller une personne qui dort, c'est une bonne douche froide», expliquait un Dalton dans un clip introduisant l'action menée contre Grégory Doucet pour «dénoncer les conditions de détention déplorables de Many GT», leur leader incarcéré à la prison de Lyon-Corbas depuis l'été dernier. Lors d'un passage dans l'émission Touche pas à mon poste (C8), les Daltons connus pour leurs rodéos urbains illégaux avaient réclamé une réunion avec Grégory Doucet pour évoquer la répression dont feraient l’objet les habitants du VIIIe. Une demande à laquelle la mairie de Lyon n'avait pas donné suite, ce qui explique sans doute cette agression.

Grégory Doucet a réagi en début d'après-midi, condamnant «une agression physique inadmissible». «Ces tentatives d'intimidation d'élus n'ont de place ni dans notre ville ni ailleurs», a-t-il ajouté.

J'apporte tout mon soutien à Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement de Lyon, victime ce matin d'une agression physique inadmissible. Ces tentatives d'intimidation d'élus n'ont de place ni dans notre ville ni ailleurs. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) February 4, 2022

Une condamnation qu'ont également exprimée une série d'élus de la majorité écologiste, rejoints par certains élus d'opposition, dont le maire du IIe arrondissement Les Républicains, Pierre Olivier, qui a apporté son soutien à l'élu agressé sur Twitter. «Arrêtez de nous servir vos médiateurs et autres ateliers théâtre pour régler les problèmes d’insécurité et de délinquance», a réagi, moins compatissant, son adjoint Jean-Stéphane Chaillet.

Une plainte a été déposée par la ville de Lyon, tandis que les Daltons ont continué à narguer les autorités sur Instagram: «Ça va, c’est juste un peu d’eau, on ne va pas en faire toute une histoire. C’est sans aucune haine, juste pour vous rafraîchir les idées», ont-ils minimisé. L'action a en revanche été appréciée des antifas lyonnais : «Bien évidemment nous soutenons ce genre d'action, ceux et celles qui étaient là en 2013 savent, et surtout si c'est une action pour dénoncer les conditions d'incarcération en France et la prison en général», ont-ils indiqué, ironisant sur le fait que «la politique prend l'eau», faisant référence, précise LyonMag, à l'épisode pendant lequel Gérard Collomb avait été pourchassé par des militants, en marge d'un rassemblement en hommage à Clément Méric.